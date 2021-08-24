شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة على الريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل القهوة فوائد صحية عديدة، خاصة عند تناولها خلال فترة الصباح، نظرًا لأنها تحتوى على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على تحسين المزاج وعلاج الاكتئاب، بجانب فوائدها على صحة البشرة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن تناول فنجان قهوة فى بداية يومك يساعدك فى الوقاية أيضًا من العديد من الأمراض المرتبطة بصحة الدماغ، لذا احرص على تناولها عند استيقاظك من النوم.

وفيما يلى نتناول أهم الفوائد الصحية للقهوة عند تناولها فى الصباح:

1.الحفاظ على صحة البشرة

تناول القهوة في وجبة الإفطار تسهم في الحصول على بشرة أكثر نعومة،لأنها تحتوى على مركبات طبيعية تلعب دورًا فى الحفاظ على نضارة بشرتك والعناية بالجلد

2.التخلص من الاكتئاب

يحدث الاكتئاب بسبب الضغط الهائل فى العمل أو المهام اليومية، فقد تخفف القهوة من أعراض الاكتئاب بنسبة تصل إلى 10٪ ، وذلك لاحتوائها على الجلوكوز (السكر).

3.التغلب على الإجهاد

الإجهاد يؤثر على صحة العقل والجسد والروح لذا فإن شرب فنجان من القهوة يساعد على حماية الأعصاب من مخاطر الإجهاد.

4.خفض الوزن

تسهم القهوة تساعد في خفض شهيتنا، وبالتالي تكون المفتاح الرئيسي فى تقليل تناول الطعام، خاصة اذا تم اضافة الليمون إليها فتعمل على حرق الدهون والتخلص منها.

5.تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

مرض السكري هو المحتوى الزائد للدم داخل السكر الذي يجب معالجته، وتحتوي القهوة على معادن المغنيسيوم والكروم التى تسهم فى خفض فرص الاصابة بمرض السكري.

6.الحفاظ على صحة القلب

مركبات القهوة الطبيعية تلعب دورا فعالا فى الحفاظ على صحة البنكرياس الذى يخلص الجسم من السموم، كما تسهم فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

7.الوقاية من مرض الزهايمر

مرض الزهايمر له أعراض رئيسية لفقدان الذاكرة، ويساعد الكافيين الموجود داخل القهوة بوقف خطر الإصابة به.

8.الوقاية من مرض باركنسون" الشلل الرعاش"

باركنسون هو مرض يؤثر على الأعصاب ويغير مهارات الذاكرة، و يمكن للقهوة أن تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة تصل إلى 60%.