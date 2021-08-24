شكرا لقرائتكم خبر عن الحلو ميكملش البروكلى كله فوائد لصحتك.. ولكن يسبب الغازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الصعب العثور على شيء سلبي لتقوله عن تناول البروكلي، لأنه غذاء خارق يعزز الصحة، فهو يحتوى على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف و مفيد للقلب والدماغ والعظام وجهاز المناعة وصحة الأمعاء، ولكن له بعض الآثار الجانبية الى جانب العديد من الفوائد الصحية، وذلك وفقا لما نشره موقع " eatthis ".

1- يسبب الغازات والانتفاخات:

يسبب البروكلي الغازات والانتفاخ، ويميل مثل أبناء عمومته الصليبيين واللفت والقرنبيط والكرنب ، إلى أن يكون أحد أكثر الخضروات إنتاجًا للغاز فهو محمل بالرافينوز ، وهو سكر مكون من ثلاثة سكريات " الجالاكتوز - الجلوكوز – الفركتوز"و تنتقل غير مهضوم عبر الأمعاء الدقيقة حتى تخمرها البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة ، مما ينتج غاز الميثان.

يجب طبخ البروكلي لتقليل الآثار الجانبية للغازات لأنه يحفز عملية الهضم ، ويمكن إضافة المزيد من الألياف ببطء إلى نظامك الغذائي لتقليل الأعراض تدريجيًا ، وفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي .

2- يقلل من الالتهاب:

يبدو أن تناول البروكلي يلعب دورًا في تقليل مستويات بروتين سي التفاعلي CRP في الدم ، وهو مؤشر على الالتهاب، يمكن لطبيبك أن يطلب فحص دم CRP لتحديد خطر إصابتك بمرض الشريان التاجي وتضيق الشرايين بناءً على النتائج. قامت دراسة في المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية بتقييم التدخل الغذائي القائم على البروكلي في مجموعة من المدخنين الذكور الشباب.

بعد 10 أيام من تناول 250 جرامًا من البروكلي يوميًا ، لاحظ المدخنون انخفاض مستويات بروتين سي التفاعلي في البلازما بمعدل 48٪ ومستويات حمض الفوليك واللوتين المفيدة بنسبة 17٪ و 29٪ على التوالي.

3 - يمنع أمراض الأوعية الدموية:

يحافظ البروكلي على نظافة الشرايين والأوردة، أكدوا الباحثون في المجلة البريطانية للتغذية أن ارتفاع استهلاك هذه الخضروات وغيرها من الخضراوات الصليبية كان مرتبطًا بأمراض الأوعية الدموية الأقل انتشارً، وكانت النساء اللواتي تناولن أكبر قدر من البروكلي وبراعم بروكسل أقل عرضة لتراكم الكالسيوم على الشريان الأورطي ، وهو علامة رئيسية على انتشار مرض بنيوي في الدم.

4- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

العديد من الدراسات التي أجريت على القوارض والبشر تظهر أدلة تربط الاستهلاك اليومي للخضروات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون والرئة والثدي ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

5 - الوقاية من الخرف:

ربما لا تفكر كثيرًا في فيتامين ك ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأقل شهرة ، ولكن من الحكمة أن تستفيد من الفيتامين الموجود في الخضار الخضراء، أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في Nutrients وجود ارتباط بين تناول كميات أكبر من فيتامين K والوظيفة الإدراكية لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، تشير دراسات أخرى إلى أن التأثيرات المضادة للأكسدة لمركبات الكبريت الموجودة في البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى قد تكون وقائية ضد الخرف والسكتة الدماغية.