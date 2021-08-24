شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات هتساعدك فى التخلص من السموم بعد الوجبات الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الحلويات والوجبات الشهية أمر يفضله الكثيرين ولكن يتبع ذلك الشعور بالذنب من السعرات الحرارية الزائدة التى يكتسبها الشخص خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون على نظام غذائي للتحكم في الوزن وهذا يستدعي إزالة السموم فورًا بعد تناول الطعام من أجل التخلص من السكر والسموم المفرطة التي قد تكون قد تناولتها، ويمكن أن يساعد تضمين مشروبات إزالة السموم في روتين الصباح بشكل كبير، وفقا لتقرير لموقع time now news.

مشروبات التخلص من السموم

الشاي الأخضر: يعتبر التخلص من السموم من جسمك بمساعدة الشاي الأخضر من أفضل الطرق للتخلص اثار تناول الوجبات الدسمه بجانب فوائدة في تعزيز صحة الأمعاء ، يمكن أن يساعد أيضًا في حرق الدهون، وبالتالي المساهمة في إدارة الوزن.

عسل الليمون: يمكن أن يساعدك هذا المشروب على تعزيز الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك والانتفاخ والغازات لتحضير هذا المشروب، يمكنك مزج ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الليمون في ماء فاتر وشربه كل يوم.

مشروب الكمون: إذا كنت ترغب في بدء رحلة إنقاص الوزن، فلا يمكنك ترك مشروب ماء الكمون، عن طريق نقع حوالي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء وقم بتخزينها طوال الليل سيكون جاهزًا لك للشرب بحلول الصباح. مشروب القرنفل: يمكن أن يساعد القرنفل في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الفم وتطهير الجسم. لتحضير هذا المشروب ، خذ بضع براعم من القرنفل واحفظه في زجاجة ماء بعد تخزينه طوال الليل ، سيكون لديك ماء منقوع بالقرنفل بحلول الصباح. حليب الكركم: الكركم ، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعدك شرب حليب الكركم على إزالة السموم من جسمك لتحضير هذا المشروب ، يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى الحليب الساخن وشربه بعد الخلط جيداً.