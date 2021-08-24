شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات فى نمط حياتك يساعدك فى منع الحموضة..منها تجنب الطعام الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحموضة من المشاكل الصحية الشائعة، حيث إن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الحموضة، مثل عادات الأكل السيئة، والاستهلاك المفرط للأطعمة الحارة والدهنية، وتناول الكحول والتدخين، وقلة ممارسة الرياضة.

إليك 5 تغييرات تساعدك منع الحموضة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"

1. تجنب الطعام الحار

يمكن للأطعمة الحارة أو الساخنة أيضًا أن تسبب مشاكل في الهضم في جسمك، بما في ذلك الحموضة، تحتوي الأطعمة الحارة على مركب يسمى الكابسيسين، والذي يبطئ عملية الهضم في أمعائنا، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الكابسيسين أيضًا إلى زيادة درجة حرارة الجسم مما يجعل النوم صعبًا.



الطعام الحار

2. تناول وجبات صغيرة من الطعام

لا تأكل طعامك قبل النوم مباشرة وتناول كميات أصغر، يلعب حجم وسرعة الأكل دورا رئيسيا في عملية الهضم، يمكنك تناول العديد من الوجبات الصغيرة على فترات منتظمة لمنع الحموضة، تناول الطعام ببطء وتناول وجبتك الأخيرة قبل النوم بـ 3 ساعات.

3. لا تأكل الاطعمة الدسمة

زيادة تناول الطعام هو أحد الأسباب الرئيسية للحموضة، فهذا يعني إن كمية الطعام يفوق قدرة جسمك، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد لإكمال عملية الهضم وإخراج الطعام من المعدة، قم بإجراء هذا التغيير البسيط في نمط الحياة وتجنب زيادة الاقبال على تناول الطعام لمنع ارتداد الحمض.

4. الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يعرضك النيكوتين الموجود في السجائر لخطر الإصابة بحرقة المعدة وأعراض الارتجاع المعدي المريء من خلال التأثير على وظيفة العضلة العاصرة للمريء، تساعد العضلة السفلية للمريء في انتقال الطعام الذي يمر عبر أنبوب الطعام إلى معدتك.

5. الحفاظ على الوزن

يحدث الوزن الزائد حول البطن الذي يضغط على المعدة، مما يتسبب في دفع المريء إلى أعلى ، حافظ على الوزن الأمثل من خلال اتباع نظام غذائي صحي لمنع الحموضة وأعراض ارتجاع المريء الأخرى، يمكن أن تؤدي الأطعمة الدهنية والتوابل أيضًا إلى زيادة الوزن بسرعة كبيرة لذا يجب تجنبها بدلا من ذلك، تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والسلطات.