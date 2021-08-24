شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يوصى بـ 4 خطوات لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC" أنه يمكن منع 80% من السكتات الدماغية عن طريق القيام بأربع خطوات لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، في هذا التقرير نتعرف على هذه الخطوات للوقاية من السكتة الدماغية.

عندما تحدث السكتة الدماغية، ينقطع إمداد الدم عن دماغك، وتكون في سباق مع الزمن قبل أن تبدأ خلايا الدماغ في المو. بالنسبة لبعض ضحايا السكتة الدماغية، خاصة أولئك الذين لا يتلقون رعاية طبية في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف في الدماغ ومضاعفات خطيرة أخرى، بحسب موقع " bestlifeonline".

4 خطوات لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

بحسب خبراء مراكز الوقاية من الأمراض هذه الخطوات تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتشمل:

تناول الأسبرين حسب الحاجة

أوضح مركز السيطرة على الأمراض أن تناول "الأسبرين" يوميًا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لكن يجب عليك أولاً التحدث مع طبيبك حول تاريخك الصحي الشخصي والعائلي لتحديد ما إذا كان التناول اليومي للأسبرين مفيدًا أم لا.

من المرجح أن يوصي طبيبك بتناول الأسبرين يوميًا إذا كنت تندرج ضمن فئة عمرية معينة وتفي بمعايير صحية معينة.

يوصي فريق العمل المعني بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة بالعلاج اليومي بالأسبيرين إذا كان عمرك 50 إلى 59 عامًا، ولم تكن معرضًا لخطر النزيف المتزايد، ولديك خطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 10 % أو أكثر خلال السنوات العشر القادمة.

تحكم في ضغط الدم

أوضح مركز السيطرة على الأمراض أن ارتفاع ضغط الدم هو أهم عامل خطر يمكن السيطرة عليه للوقاية من السكتة الدماغية، لذا يجب تشخيص ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية فهذا أمر بالغ الأهمية للحد من السكتات الدماغية.

إلى جانب تناول أدوية لارتفاع ضغط الدم، قد تتمكن من خفض ضغط الدم باستخدام تغييرات نمط الحياة يتضمن ذلك فقدان الوزن الزائد ، والالتزام بالتمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي ، وتقليل تناول الصوديوم، والحد من استهلاك الكافيين ، وتقليل مستويات التوتر لديك ومراقبة ضغط الدم في المنزل.

سيطر على مستويات الكوليسترول لديك

قال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه من المهم أن تحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، حيث يحتاج جسمك إلى الكوليسترول، ولكن عندما يكون لديك الكثير منه ، يمكن أن يتراكم في الشرايين ويسبب أمراض القلب.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض أن نوعي الكوليسترول الذي ينتجه جسمك - LDL و HDL - ليسا متساويين نوع واحد" جيد "ويمكن أن يحميك من أمراض القلب ، لكن النوع الآخر" سيء "ويمكن أن يزيد من مخاطر إصابتك.

توقف عن التدخين

نعلم جميعًا أن التدخين يمكن أن يلحق الضرر بصحتك - لكن قلة من الناس يعرفون أن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة فهو لا يزيد فقط من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة والربو والسكري وغير ذلك، بل يمكنه أيضًا أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ومن المعروف أيضًا أنه يسبب زيادة سماكة الأوعية الدموية ، وخفض الكوليسترول "الجيد" ، ورفع مستويات الدهون الثلاثية ، وتسبب تراكم الترسبات الدهنية في الأوعية الدموية تعتبر هذه كلها عوامل خطر تزيد من احتمالية حدوث السكتة الدماغية.

قال مركز السيطرة على الأمراض ، حتى التعرض للتدخين السلبي يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 20 إلى 30%.