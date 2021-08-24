شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العلاقة بين مرض السكري والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابا بمرض السكري ، فأنت معرض لخطر متزايد للإصابة بالاكتئاب، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عدد من الأشخاص الذين يعانون من كل من الحالتين مرض السكري والاكتئاب.

في هذه تقرير نتحدث عن العلاقة بين مرض السكري والاكتئاب، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

لماذا يعتبر مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب؟ 1. الصدمة النفسية

تشير إحدى الدراسات قد يكون سبب الصدمة النفسية التي تأتي مع ضغوط التشخيص بمرض مزمن يمكن أن يؤثر على أسلوب حياتهم مدى الحياة.،غالبا ما يؤدي التوتر الناتج عن عيش حياة كاملة مع مرض السكري والخوف من مضاعفاته إلى الاكتئاب لدى هؤلاء الأشخاص.

2. الأعراض الجسدية

مرض السكري هو حالة تسبب ارتفاع السكر في الدم أو زيادة في مستويات السكر في الدم كل يوم ، ما لم يتم التعامل معها عن طريق الأدوية أو اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، تسبب مستويات الجلوكوز المرتفعة في الجسم أعراضًا مثل العطش الشديد، واضطراب النوم، وفقدان الوزن، والشعور بالتعب طوال الوقت، والعديد من الأعراض الأخرى ، والتي غالبا ما تثقل كاهل مرضى السكري.

3. الخوف من مضاعفات مرض السكري

تعتبر المضاعفات المرتبطة بالسكري أسوأ بكثير من أعراض مرض السكري، وتشمل أمراض القلب، والاعتلال العصبي ، ومشاكل العين ، وأمراض الكلى ، وحتى بتر الساقين، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالمضاعفات والوفيات، هذا الخوف من المضاعفات يؤثر على مرضى السكر منذ البداية.

ما عوامل الخطر الأخرى لتطور الاكتئاب لدى مرضى السكري؟

- المرضى صغار السن .

- الدخل المنخفض.

- الضعف الجسدى.

- نقص التعليم.

- عادات التدخين.

كيف تتعامل مع كلا المرضين الاكتئاب ومرضى السكري؟ إدارة مرض السكري:يتضمن برامج وسلوكيات لإدارة مستويات الجلوكوز بصرامة وتحسين صحتك الجسدية مما قد يؤثر على الحالة الذهنية، أفضل طريقة هي البدء بنظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية ، والتأمل، واليوجا بانتظام.

العلاج النفسي:ويشمل العلاج السلوكي والعلاج المعرفي، الذى يركز على التخلص من الاكتئاب بمرور الوقت ويعطي نتائج علاجية إيجابية. المساعدة فى التخلص من الاكتئاب: إن تخفيف أعراض الاكتئاب في أيدي مرضى السكر من خلال الإدارة الذاتية للحالة، عندما يكون الناس مستعدين ومتحفزين لتحقيق هدفهم، فمن المرجح أن يمنعوه.