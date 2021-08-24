شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاكل صحية شائعة تسببها دهون البطن.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية هي الدهون الموجودة في أعماق البطن ووجود الكثير منها أمر خطير للغاية على الصحة، وكلنا نعلم أن السمنة أو زيادة الوزن بوجه عام تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض التى تهدد الحياة، لذلك من المهم أن تراقب تلك الدهون لأنها تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي ومقاومة الأنسولين وغيرها من المشاكل الصحية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

المشاكل الصحية التى تسببها الدهون الحشوية: الالتهاب المزمن

الدهون الحشوية هي دهون خطيرة وتؤدي إلى الالتهاب المزمن الذى يدعم تطور العديد من الأمراض، حيث يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان والخرف.

الإجهاد التأكسدى

يدعم الإجهاد التأكسدي تطور العديد من الأمراض المزمنة التي نراها اليوم، وهى عملية يتم فيها إتلاف الحمض النووي الخاص بك وتعطيل الأنماط الطبيعية للإصلاح الخلوي وإزالة الخلايا وزيادة نشاط الجذور الحرة.

مقاومة الأنسولين

يرتبط وجود الكثير من الدهون الحشوية أيضًا بمقاومة الأنسولين، ويحدث هذا عندما تصبح خلاياك غير حساسة نسبيًا لهرمون الأنسولين، وعندما تتطور مقاومة الأنسولين، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم ما قد يؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.



اضرار الدهون الحشوية

الوفاة المبكرة

تزايد كميات الدهون الحشوية فى منطقة البطن يزيد من خطر الوفاة المبكرة، ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الدهون الحشوية فحسب، بل يرتبط محيط الخصر أيضًا بزيادة معدل الوفيات، مما يعني أن الدهون تحت الجلد هي أيضًا عامل من عوامل الوفاة المبكرة، بجانب كمية الدهون المخزنة في الكبد.

السرطان

تزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان القولون (الأمعاء) وسرطان الثدي بعد سن اليأس وسرطان الرحم والكلى والبنكرياس.

متلازمة التمثيل الغذائى

تزايد الدهون الحشوية يؤدى أيضًا إلى الإصاببة بمتلازمة التمثيل الغذائي، حيث يسبب هذا الاضطراب من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ما قد يؤدى بدوره إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الدهون الحشوية

ضغط دم مرتفع

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار

مقاومة الأنسولين