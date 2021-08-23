باحثون: حليب الأم يمكن أن يكون بديلاً للمضادات الحيوية

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

وجد الباحثون أن السكريات الموجودة في حليب الأم تقتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.



وتشير دراسة حديثة إلى أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تساعد في الحماية من الجراثيم المقاومة للأدوية. وقال الباحثون إن السكريات الموجودة في حليب الأم يمكن استخدامها بدلاً من المضادات الحيوية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وقام الباحثون بعزل السكريات، المسماة سكريات قليلة التعدد في الحليب البشري من حليب العديد من الأمهات، قبل اختبارها على الخلايا البشرية المصابة بالمكورات العقدية من المجموعة GBS وهو نوع شائع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب تسمم الدم والتهاب السحايا وولادة جنين ميت، وهي مقاومة بشكل متزايد للأدوية.

ووجد البحث، الذي قدم في مؤتمر الجمعية الكيميائية الأمريكية، أن سكريات حليب الثدي كانت قادرة على قتل الالتهابات البكتيرية في الأنسجة البشرية في المختبر. وتم اختبار السكريات أيضًا على الفئران الحوامل، ووجد الباحثون أنها توقف انتشار العدوى.

ويعتقد الباحثون أن السكريات الموجودة في حليب الثدي يمكن أن تساعد في منع البكتيريا من "الالتصاق" بأسطح الأنسجة. وتعمل هذه السكريات أيضًا بمثابة مادة حيوية من خلال دعم نمو البكتيريا الجيدة التي يمكن أن تقاوم البكتيريا السيئة. ويخطط الفريق الأمريكي الآن لتحديد السكريات الأكثر فائدة في حليب الأم من بين أكثر من 200 نوع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.