2996 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. وتأجيل الدراسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 2996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 4661 إصابة الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 813945 حالة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 97 وفاة جديدة، نزولاً من 115 وفاة الأحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11889.

وأعلنت الحكومة المغربية، تأجيل موعد الدخول المدرسي من 3 إلى 10 سبتمبر/أيلول بسبب "المنحى التصاعدي لعدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة، وبروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية.

كما أضاف بيان صادر عن الحكومة المغربية إثر انعقاد اجتماعها الأسبوعي أنها تحرص على "توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين وفق شروط ومعايير الإجراءات والوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة وكذا تأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية".

وما يميز الدخول المدرسي لهذا الموسم هو تطعيم التلاميذ من سن 12 إلى 17 عاماً، حيث استورد المغرب جرعات أولية من لقاح "فايزر" لتحقيق هذا الغرض.

على جانب آخر، جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهراً و20 يوماً إضافية إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول "حرصاً على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19".