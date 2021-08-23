ممنوع من دخول بريطانيا يصلها كلاجئ أفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل لاجىء أفغاني على قائمة بريطانيا للممنوعين من دخول أراضيها إلى لندن قادما من أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الإثنين، أن الشخص وصل على متن طائرة عسكرية بريطانية في إطار جهود الإجلاء من مطار كابول.



وأضافت أن هذا الشخص وصل إلى برمنجهام في وسط إنجلترا.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتضح ماذا حدث لهذا الشخص لكنها نقلت عن مصادر حكومية قولها إن اكتشاف قدومه إلى بريطانيا يظهر الفائدة من القائمة، فيما لم يصدر تعليق عن الحكومة البريطانية حتى الآن.

وتهدف قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا إلى منع من يُشتبه بأنهم متشددون أو يمثلون تهديدا أمنيا من المجيء إلى البلاد.

وتواصل بريطانيا عمليات إجلاء رعاياها وعدد من الأفغان من كابول حيث تسيطر طالبان على محيط مطارها الدولي، عبر دبي التي تحط فيها الطائرات في طريق عودتها.

ويتواصل إجلاء آلاف الدبلوماسيين والأجانب والأفغان الذين عملوا معهم، في ظروف صعبة في كابول منذ سقوطها في قبضة طالبان.

ومنذ سقوط كابول، أقيم جسر جوي تشارك فيه طائرات من العالم أجمع لإجلاء الأجانب والأفغان، من مطار كابول الذي اجتاحته حشود تريد الفرار من البلاد.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية في جهود الإجلاء من أفغانستان، ويأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية للتيسير على كافة الأطراف في ظل تلك الظروف.

وفي غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على جميع المناطق الأفغانيّة تقريباً بعد هجوم واسع النطاق بدأته في مايو/أيار مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأمريكية من البلاد.