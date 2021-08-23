شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفيتامين الأهم للحفاظ على صحة البشرة ومصادر الحصول عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين أ هو أحد هذه العناصر الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الجسم ، مثل الحفاظ على صحة الجلد، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (أ) إلى جفاف العين وضعف النمو والمناعة والجلد غير الصحي يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط أو تطبيق فيتامين (أ) إلى الصداع والغثيان وتلف الكبد.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يجب أن يشتمل كل روتين للعناية بالبشرة على مجموعة من المغذيات الدقيقة والمغذيات المختلفة، وفيتامين أ هو أحد هذه العناصر الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الجسم، فيتامين أ مهم للجسم لأنه يقوي المناعة ، وينظم وظائف العين ، ويحسن صحة العظام في الآونة الأخيرة ، اكتسبت أهمية فيتامين (أ) لصحة الجلد مكانة بارزة حيث أصبح الناس يدركون ذلك.

بعض الفوائد لللجلد التي يقدمها فيتامين أ هي كما يلي:

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف الجلد: هذا يعني أن فيتامين (أ) يمكن أن يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد ، وبالتالي إبقائه ممتلئًا ورطبًا.

فيتامين (أ) مهم للحفاظ على صحة الجلد وشبابه لفترة أطول وبالتالي تحسين طول العمر:

يلعب الكولاجين دورًا مهمًا في مرونة الجلد. يمكن أن يساعد فيتامين أ في الإنتاج الصحي للكولاجين الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد.

إذا كنت تعانين من تصبغ الجلد والبقع الداكنة ، يمكن لفيتامين أ أن ينقذك ويساعد في جعل بشرتك خالية من البقع.

يمكن أن يساعد تضمين فيتامين أ في روتين العناية بالبشرة الخاص بك في التعامل مع بعض الأمراض الجلدية والحفاظ على توهج بشرتك.

يمكنك تلبية متطلبات بشرتك من فيتامين أ بالطرق التالية:

إذا كنت نباتيًا ، يمكنك تضمين أطعمة مثل البروكلي واللفت والسبانخ والبطاطا في نظامك الغذائي.

يمكنك أيضًا تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين أ الحيوانية مثل كبد البقر والبيض والسلمون في نظامك الغذائي.

يمكنك تناول مكملات فيتامين أ ولكن تأكد من أن الجرعة موصوفة من قبل أخصائي صحي.

اجعل منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل بكميات قليلة وآمنة من فيتامين أ جزءًا من روتينك.

إذا كنت تعاني من أمراض جلدية، يمكنك تضمين منتجات العناية بالبشرة مع فيتامين أ بعد استشارة طبيب الأمراض الجلدية.