شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: لا تتناول الدواء مع هذه المشروبات ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الدواء مع كوب كامل من الماء، من المحتمل أنك قرأت هذه التعليمات على جانب زجاجة حبوب منع الحمل أو نشرة عبوة دواء ، تؤكد نتائج دراسة جديدة على أهمية أن تفعل بالضبط ما تشير إليه المؤشرات الموجودة في دوائك، فعندما يحدد صانعو الأدوية الماء ، فهذا بالضبط ما يقصدونه.





وكشفت دراسة علمية نُشرت في مجلة طبية، وفقا لما نشره موقع " eatthis"، عن آثار تناول المشروبات المختلفة المصاحبة للأدوية في أشكال جرعات صلبة عن طريق الفم (أي حبوب ، أو كبسولات ، أو أقراص)، وبالنظر إلى خمسة أنواع من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية جميعها موصوفة لتخفيف الآلام أو الالتهاب أو الحساسية، خلصوا إلى أنه لا ينبغي استخدام المشروبات كبدائل للمياه عند تناول الأدوية.

وأكدت الدراسة أن هذه المشروبات زادت بشكل كبير من أوقات تفكك الأدوية ، مما قد يتسبب في إذابة الدواء قبل أن يتم تصميمه للجسم لامتصاصه، يمكن أن يؤثر هذا بالطبع على فعاليته في تخفيف الأعراض والمشاكل الأخرى المحتملة.

1 - القهوة

القهوة تحتوي على مركبات قوية وكافيين يمكن أن تسبب تفاعلات دوائية ، وأشارت الدراسة إلى أن المشروبات الساخنة ، مثل القهوة ، قد تغير كيمياء الدواء ووقت تفككه.

2 - عصير البرتقال:

قد يكون عصير البرتقال ، المعروف بفيتامين ج ، مشروبًا تلجأ إليه للحصول على بعض العناصر الغذائية، ولكن أكدت الدراسة أن عصير البرتقال كان أحد المشروبات الرئيسية التي أثرت على بعض الأدوية

3 - المياه الغازية:

الجميع يعلم أن معظم ماركات الصودا السائدة ليست جيدة للصحة ، فهى تحتوى على سكريات يمكن أن تزيد الالتهاب، وأكدت دراسة أن المشروبات الغازية أثرت على تفكك معظم الأدوية

4 - اللبن:

ربما لا يكون اللبن الرائب من بين المشروبات الأساسية الأكثر شيوعًا في العديد من المنازل، ولكن الدراسة أشارت إلى أن مشروبات الألبان بشكل عام ليست مثالية لتناولها مع حبوب منع الحمل.