شكرا لقرائتكم خبر عن الرنجة أكلة المصريين المفضلة.. تحميك من الخرف وهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرنجة من الأطعمة التى يعشقها المصريون ويحرصون على تناولها، بخلاف أعياد شم النسيم، فهى تحظى بمكانة كبيرة تجعلها متواجدة على مائدة كل أسرة فى الكثير من المناسبات، وبجانب مذاقها المميز إلا أنها أيضًا تحمل فوائد صحية عديدة لأنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين والماغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم، كما أنها مصدر غنى بفيتامين ب و د، لذلك فهي مفيدة لصحة الجسم وتطوره.

وكشف تقرير نشر فى موقع verywellhealth، عن الفوائد الصحية لتناول الرنجة ومدى تأثيرها على صحتك التى تشمل:

1. تنمية الدماغ

نظرًا لأن الأسماك تحتوي على نسبة عالية من البروتين، الذى يسهم فى تحسين النواة داخل الدماغ ويساعد على تحسين عمل الدماغ وقدراته.

2. تحسين الذاكرة

تعتبر أسماك الرنجة مفيدة للدماغ من خلال تحسين التفكير في الذاكرة وتقويتها والوقاية أيضًا من الأمراض المرتبطة بالتدهور المعرفي وتقدم العمر.

3. الوقاية من الخرف

الأسماك مفيدة أيضًا لكبار السن لأنها يمكن أن تساعد في تحسين عصب الدماغ وتؤدي إلى تجنب احتمال الإصابة بالخرف المبكر، من خلال تناول أسماك الرنجة التى تحفز الذاكرة وعمل الدماغ .

4. تحفيز العصب الدماغي

يمكن للأسماك أيضًا أن تفيد في تحفيز عصب الدماغ، الذى يجدد خلايا الدماغ في وقت أسرع.

5. توازن الدماغ

تسهم أسماك الرنجة فى إدارة توازن الدماغ، وهو جزء مهم من الدماغ لإدارة توازن الجسم أيضًا، والذى يؤدى إلى تجنب المرض المتكرر.

6. تحسين العضلات

يساعد البروتين الموجود داخل الأسماك والمعادن العالية في تحسين العضلات وإضافة المزيد من الكتلة إلى العضلات.

7. مصدر غنى بأحماض أوميجا 3

ومن أجل ذلك تسهم فى الحفاظ على شرايين الدم وتحسين الإدراك وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أيضًا.

8. الحفاظ على القلب

نظرًا لأن الأسماك تحتوي على أوميجا 3، الذى يمكن أن يساعد في إدارة مستوى الكوليسترول بما في ذلك مستوى HDL و LDL في الدم، علاوة على ذلك، يساعد في تجنب احتمال الإصابة بأمراض الأوعية الدموية .

9. صحة العظام

تحتوي الأسماك أيضًا على نسبة عالية من فيتامين د والعديد من المعادن، لذلك يمكن أن يساعد في الحصول على عظام صحية و إضافة كتلة العظام وتجنب احتمال كسر العظام.

10. الوقاية من هشاشة العظام

تساعد في تجنب هشاشة العظام أيضًا، والوقاية من مضاعفات المرض لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة العظام.