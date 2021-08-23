نصائح للتغلب على فقدان الشهية بعد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا من أعراض مختلفة منها فقدان حاسة الشم، وفقدان الشهية وغيرها.

وأعلنت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، الخبيرة في مركز الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، أن ارتشاف خليط المشروبات المغذية، يساعد في حالة فقدان الشهية بعد “كوفيد-19”.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من “كوفيد-19″، يشكون عادة من فقدان الشهية. لذلك عليهم تناول خليط المشروبات المغذية المعبأة في علب صغيرة، وذلك برشفات صغيرة عدة مرات في اليوم. وبهذه الطريقة يحافظ المتعافي من المرض على توازن الطاقة الضروري.

وتضيف موضحة، إذا كانت الشهية طبيعية، يجب على الأقل تناول الطعام ثلاث مرات في اليوم، بشرط إذا كان الشخص لا يعاني من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، ومتلازمة القولون العصبي والارتجاع وغيرها، التي ينصح الأطباء بتناول الطعام بسببها في فترات محددة.

ووفقا للخبيرة، يقال إنه بعد “كوفيد-19” يعاني الشخص من نقص الفيتامينات. ولكن هذا غير صحيح. ولكن إذا فقد الشخص الشهية نتيجة إصابته بمرض خطير ولفترة طويلة ولم يتناول أي طعام تقريبا، فبالطبع قد ينخفض مستوى المواد المغذية المفيدة في جسمه.