اكتشاف جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

حذر خبراء الصحة من أن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا التي تعد أكثر خطورة وأشد فتكا ، قد “تعيدنا سنة إلى الوراء” في مواجهة الوباء.

أعلن علماء أمريكيون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس تحديد جسم مضاد يمكنه تحييد جميع طفرات فيروس كورونا المعروفة.

وقال الباحثون، في دراسة نشرت على الموقع الرسمي للجامعة، إنهم درسوا 43 عينة وقاموا بتحليل كيفية منع العدوى بالمتغير الأصلي لـSARS-CoV-2، ثم تم اختبار تسعة من أقوى الأجسام المضادة، واختير أكثرها فعالية.

واتضح أن الجسم المضاد SARS2-38 يمكنه محاربة السلالات الشائعة لفيروس كورونا: “ألفا”، و”بيتا”، و”غاما”، و”دلتا”، و”كابا”، و”أيوتا”، فضلا عن الطفرات النادرة.

وخلص الباحثون إلى أنه نظرا لوجود خطر حدوث طفرات جديدة في المستقبل، فإن هناك حاجة إلى أجسام مضادة فعالة يمكن أن تدعم مناعة الجسم بشكل مستقل وبالاقتران مع العلاج.

وحذرت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية “Sage”، من أن ظهور متحور لفيروس كورونا المستجد، قادر على مقاومة اللقاحات المعتمدة بالفعل، هو “احتمال واقعي”.

ومع ظهور متحور جديد يُنظر إليه على أنه أحد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تزيد من حدة الأزمة مرة أخرى، شددت شخصيات علمية بارزة على المخاطر.