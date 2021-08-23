مصر تكثف حملة التطعيم قبل موجة رابعة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الإثنين، إن مصر ستطعم جميع الموظفين بالدولة البالغ عددهم 4.5 مليون ضد كورونا في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

يأتي ذلك في إطار تسريع وتيرة التطعيم قبيل موجة رابعة محتملة من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن معدل العدوى في البلاد ما زال منخفضاً، لكنه بدأ يزداد الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر المنحنى التصاعدي لبعض الوقت، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة متوقعة في أواخر سبتمبر/أيلول.

وأضافت أنه في إطار البرنامج سيجري أيضاً تطعيم جميع العاملين في التعليم ما قبل الجامعي وموظفي وطلاب الجامعات، الذين يزيد عددهم إجمالاً على خمسة ملايين، قبل بداية العام الدراسي في أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت أن حوالي 10 ملايين شخص من إجمالي سكان مصر، الذين يتجاوز عددهم بقليل المئة مليون نسمة، قاموا حتى الآن بالتسجيل عبر الإنترنت لتلقي اللقاحات وأن نحو 7.5 مليون تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

كان رئيس الوزراء المصري قد قال في يونيو/حزيران إن الحكومة تستهدف تطعيم 40% من السكان الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة بحلول نهاية العام.

وتسلمت مصر ملايين الجرعات من لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك وجونسون آند جونسون المضادة لكوفيد-19.

وقالت الوزيرة إن مصر أنتجت أيضا 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محلياً، وستتلقى نحو 5.2 مليون جرعة من إنتاج فايزر وموديرنا في سبتمبر/أيلول.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية في بيان، الإثنين، أنها أقرت الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك-فاكسيرا المنتج محلياً.

وتخطط البلاد لزيادة مراكز التطعيم إلى 800 بحلول نهاية أغسطس/آب، من 657 حالياً.

وسجلت مصر 286352 إصابة بكوفيد-19 إجمالاً حتى الأحد، منها 16674 حالة وفاة.

وقالت الوزيرة إن مصر رصدت أول إصابة بسلالة "دلتا" من الفيروس في منتصف يوليو/تموز، مضيفة أن الإصابة كانت لسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً ولم تتطلب الحالة دخول المستشفى.

وأضافت أنه جرى رصد حالات أخرى بين المصريين لاحقاً إلا أن أيا منها لم يتطلب العلاج في المستشفى نظراً لظهور أعراض طفيفة على المصابين.