صحة ورشاقة

أمريكا تمنح لقاح فايزر المضاد لكورونا الموافقة الكاملة

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محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاثنين، الموافقة الكاملة لاستخدام  لقاح فايزر المضاد لكوفيد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق، في خطوة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا.

 

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19... بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك بأنه بالنسبة للبعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتطعيم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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