شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو رجيم نقص السعرات الحرارية؟.. وكيف يكون فعالًا لفقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الناس عن طرق سهلة يمكن أن تساعدهم على إنقاص الوزن فى أسرع وقت، على الرغم من وجود العديد من الصيحات والاتجاهات في النظام الغذائي من أجل التخلص من الكيلو جرامات الزائدة، إلا أن معظم هذه الخطط ليست مستدامة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

إحدى الطرق الموثوقة لفقدان الوزن التي اقترحها الخبراء هي دايت نقص السعرات الحرارية، حيث أصبح مصطلح نقص السعرات الحرارية شائعًا للغاية، وإليك ما تعنيه حمية نقص السعرات الحرارية وكيف يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

ما هى حمية نقص السعرات الحرارية؟

السعرات الحرارية هي وحدة للطاقة يتم الحصول عليها عن طريق تناول الطعام، ولتقليل عدد السعرات الحرارية، يجب أن يفوق معدل حرق تلك السعرات، العدد المستهلك منها.

يجب التخطيط جيدًا للنظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية، مع الحرص على أهمية الحصول على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية والكربوهيدرات والدهون، وكل ما كان المستهلك من تلك السعرات الحرارية أقل مما يتم حرقه سيكون جسمك في حالة عجز في السعرات الحرارية، وهو المطلوب.

كيف تعمل حمية نقص السعرات الحرارية؟

تمامًا مثل أي خطة أخرى لفقدان الوزن، يجب اتباع نظام نقص السعرات الحرارية لفترة طويلة من الوقت، من أجل رؤية نتائج فعالة وملموسة.

عندما تتبع نظامًا غذائيًا لفترة طويلة يعتمد على خفض السعرات الحرارية، فإن إجمالي الطاقة التي يحتاجها الجسم للبقاء على قيد الحياة يوميًا أقل مما يحصل عليه من الطعام، وبالتالي، فإن الجسم في هذه الحالة سيلجأ إلى المخزون عنده من الدهون لإنتاج الطاقة من أجل أداء جميع وظائفه وتعويض العجز، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

يختلف التمثيل الغذائي من شخص لأخر، وبالتالي، فإن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وحده قد لا يساعد المرء على إنقاص الوزن، لذلك أفضل طريقة لتحقيق أهدافك هي ممارسة النشاط البدنى يوميًا، حيث يمكن لاتباع روتين تمرين بجانب دايت نقص السعرات الحرارية أن يحققان نتائج فعالة لفقدان الوزن.