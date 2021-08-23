شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تظهر بالساقين تدل على إصابتك بأمراض القلب.. منها برودة إحدى القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم وأحد أكبر التهديدات لصحتك، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن النوبات القلبية قد تكون مفاجئة، ولا مفر منها، إلا أن هذا غير صحيح، وعادة ما تكون النوبات القلبية نتيجة لأمراض القلب المزمنة التي تتراكم ببطء بمرور الوقت، ويمكن تقليل فرص إصابتك بأحد أمراض القلب من خلال الفحوصات المنتظمة، ومفتاح اكتشاف أمراض القلب قد يكون في الاهتمام بالتغيرات التي تطرأ في ساقيك، وفقاً لموقع " bestlifeonline".

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يتم فحصك بانتظام بحثًا عن الحالات المزمنة التي تؤدي إلى أمراض خطيرة في الشريان التاجي، وخاصة مرض الشريان المحيطي، حيث يتسبب تراكم اللويحات الدهنية في تضيق الشرايين أو انسدادها، مما قد يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية ومفتاح اكتشاف مرض الشريان المحيطى قد يكون في اكتشاف أي أعراض تطرأ على ساقيك.

أعراض تظهر على الساقين تدل على إصابتك بمرض فى القلبيمكن أن تشير الإصابة بالبرودة المزمنة في الساقين إلى مرض في القلب

إذا لاحظت بشكل متكرر "برودة في أسفل ساقك أو قدمك، خاصة عندما تكون فى ساق أو قدم واحدة فقط، وهذا قد يكون بسبب ضعف الدورة الدموية الناتج عن انسداد الشرايين، ويجب "عدم تجاهل هذا العرض باعتباره جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.

ذكرت جمعية القلب الأمريكية (AHA): "تتكون هذه الرواسب من الكوليسترول والمواد الدهنية ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم والفيبرين (مادة تخثر في الدم) مع تراكم الترسبات ، يزداد سمك جدار الأوعية الدموية وهذا يضيق القناة داخل الشريان - مما يقلل من تدفق الدم ويقلل ذلك من كمية الأكسجين والمواد المغذية الأخرى التي تصل إلى الجسم.

إذا توقف تدفق الدم إلى القلب، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية وبالمثل ، إذا تشكلت جلطة في هذه الشرايين الضيقة وقيدت تدفق الدم إلى الدماغ ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث سكتة دماغية.

يمكن أن يحدث تراكم الرواسب في أي أوعية دموية ، ولكنه أكثر شيوعًا في الساقين.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، "يمكن أن يحدث داء الشرايين المحيطية في أي وعاء دموي، ولكنه أكثر شيوعًا في الساقين منه في الذراعين. بالنسبة للعديد من الأشخاص ، يمكن أن يساهم هذا الانسداد في الأطراف السفلية في صعوبة المشي أو ألم الساق المزمن أو التنميل.

بالإضافة إلى التسبب في مرض الشريان المحيطي، فإن الانسداد في مناطق الجسم الأخرى يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب التاجية والذبحة الصدرية ومرض الشريان السباتي أو حتى أمراض الكلى المزمنة.

ابحث عن هذه العلامات الأخرى التي تشير إلى أن أمراض القلب تؤثر على الأوعية الدموية

ذكر موقع "مايو كلينيك" أنك إذا كنت تعاني من مرض الشريان التاجي، فقد تختلف الأعراض بناءً على السبب الأساسي إذا كانت حالة قلبك ناتجة عن ضعف الأوعية الدموية - كما في حالة مرض الشريان المحيطي - فقد تلاحظ ألمًا في الصدر أو ضيقًا في الصدر أو ضيقًا في التنفس أو تنميلًا أو ضعفًا في أطرافك أو ألمًا في الرقبة أو الفك أو الحلق ، أو البطن بالإضافة إلى الإحساس بالبرد في ساقيك أو ذراعيك.

وإذا واجهت أيًا من هذه الأعراض يجب الاتصال بطبيبك على الفور ومع ذلك ، حتى إذا لم تكن تعاني من أي أعراض لاعتلال الشرايين المحيطية ، فلا يزال بإمكانك طلب إجراء فحص إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا ، أو أكثر من 50 عامًا ولديك تاريخ من مرض السكري أو التدخين ، أو أقل من 50 عامًا لديك تاريخ من مرض السكري وأمراض الشرايين المحيطية الأخرى وغيرها من عوامل الخطر ، بما في ذلك السمنة أو ارتفاع ضغط الدم.

وتحذر جمعية القلب الأمريكية من أن التدخين وارتفاع الكوليسترول وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم هي عوامل خطر إضافية.

يمكن أن يؤدي الالتزام بالتمارين الرياضية والإقلاع عن التدخين وإدارة الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن اعتلال الشرايين المحيطية.