شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكملات الغذائية لوقف تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء اكتشفت أن شعرك فقد سماكته السابقة أو كنت تعانى من تساقط الشعر بدون أسباب، فلا تقلق، فقد أكدت دراسة نُشرت في مجلة أمريكية متخصصة في الأمراض الجلدية، Dermatologic Surgery Journal أنه من بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا ، عانى ما يقرب من 42٪ من "تساقط الشعر الشديد" ، وتؤثر الحالة على ملايين النساء ، ويبدأ تساقط الشعر عادةً في منتصف العمر ، وفقًا لـ جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)





وبحسب ما ذكره موقع " eatthis " يمكن العثورعلى مفتاح شعر أكثر سمكًا في ممر المكملات الغذائية في الصيدليات، وفقا لما قالته الدكتورة فيرجارا ويجانجكو، أخصائية الأمراض الجلدية، إن الشعر الصحي يعتمد على صحتك العامة الجيدة، موضحة أن الأفراد الذين يعانون من نقص غذائي معين قد يجدون شعرهم رقيقًا بشكل كبير ، ومشيرة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة يوميًا لدعم نمو الشعر.

وأضافت ويجانجكو، أن الشعر الصحي يحتاج إلى الحديد وحمض الفوليك والزنك للحفاظ على النمو الكثيف، مشيرة إلى أن الثلاثة مغذيات توجد عادة في الفيتامينات المتعددة، وشددت على ضرورة التحدث إلى أخصائي طبي قبل إضافة أي فيتامينات جديدة إلى الروتين المعتاد.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بالفعل الفيتامينات المتعددة على أساس منتظم ، يمكنهم إضافة مكمل الأحماض الدهنية إلى روتين نمو الشعر، موضحة أن أوميجا 3 تساعد الجسم على محاربة الالتهاب ، وهو سبب أساسي للعديد من الحالات، وقد يكون تساقط الشعر المبكر مرتبطًا أيضًا بالالتهاب.

وأكدت الدكتورة فيرجارا ويجانجكو، أخصائية الأمراض الجلدية أن أوميجا 3 مهمة لصحة الجلد بشكل عام ، وقد تفيد فروة الرأس كما هو الحال مع الفيتامينات المتعددة ، وبحسب حديث أوضحت أن هناك مكمل غذائى شائع الاستخدام وهو البيوتين.

وتابعت قائلة " إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ، فمن المؤكد أن جسمك يحصل على البيوتين"، وأشارت إلى تزايدت الأشكال التكميلية للبيوتين في السنوات الأخيرة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى المسوقين الذين يعدون بمزيد من الطاقة ونمو شعر ، بينما يساعد البيوتين في تكسير الإنزيمات في جسمك ، هناك القليل من الأدلة على أنه يمكن أن يساعد في ترقق الشعر.