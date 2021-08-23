الموجة الرابعة لكورونا.. "الصحة المصرية" تتحرك لتجنب السيناريوهات السيئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى وزارة الصحة المصرية إلى تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، تحسباً لتفشي الفيروس بشكل أكبر بعد الإعلان عن دخول الموجة الرابعة وثبوت تواجد متحور "دلتا" في البلاد.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور "دلتا" بمصر في منتصف يوليو/تموز، لسيدة، وحالتها لم تستدع دخول المستشفى، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الإصابات كورونا خلال الأيام الماضية.

وطالبت زايد المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس ومساعدة الدولة في تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت أنه مع بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون لقاح ضد فيروس كورونا.





وفي السياق ذاته، حذّر الدكتور مصطفى العبادي، نائب مدير مستشفى الحميات بالغردقة، من عدم التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية التي سبق وأعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، خاصة وأن إصابات كورونا قد عاودت الارتفاع خلال الفترة الماضية وثبوت تواجد متحور "دلتا" في مصر.

وقال العبادي لـ"الخليج 365" إن المتحور الجديد وإن كان سريع الانتشار إلا أنه لا يؤدي إلى حالات خطرة أسوة بالسلالات التي كانت في الموجات الثلاث الأولى، ولكن يخشى أن ينقلب الحال خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اللقاح لا يمنع الإصابة بكوفيد19، لكنه يحمي بنسبة كبيرة جداً من المرض الشديد في حال الإصابة.

ويرى العبادي أن ارتباط ارتفاع الحالات في فصل الشتاء منطقياً بشكل كبير بسبب الإصابة بفيروس الإنفلونزا بجانب الإصابة بكورونا، إلا أن هذا لا يمنع الإصابة بالفيروس في فصل الصيف، لذا يتوجب على المواطنين الحذر خلال تعاملاتهم خلال الفترة المقبلة.