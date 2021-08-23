ما هي مستويات الهيموجلوبين الطبيعية فى الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - مستويات الهيموجلوبين لدى الشخص إلى مقدار الهيموجلوبين الموجود في الدم، وقد تشير قلة الهيموجلوبين فى الدم إلى مرض الأنيميا أو فقر الدم، والهيموجلوبين هو بروتين معقد موجود في خلايا الدم الحمراء يساعد على تدوير الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المستويات الطبيعية للهيموجلوبين فى الدم وإلى ماذا تشير قلة الهيموجلوبين، بحسب موقع " Ada Health".

كيف يتم قياس مستويات الهيموجلوبين؟

يُقاس الهيموغلوبين كجزء من تعداد الدم الكامل (CBC)، وهو اختبار روتيني يطلبه الأطباء عادة للمساعدة في تشخيص مجموعة من الحالات، مثل العدوى وفقر الدم وسرطان الدم.

مستويات الهيموجلوبين الطبيعية حسب العمر

تعتمد المستويات الطبيعية للهيموجلوبين في الدم عادةً على الجنس والعمر والصحة العامة يمكن أن تشير المستويات المنخفضة أو المرتفعة من الهيموجلوبين بشكل غير طبيعي إلى مجموعة من الحالات الصحية، بما في ذلك فقر الدم ومرض الخلايا المنجلية.

يوضح مخطط مستويات الهيموجلوبين أدناه نطاقات الهيموجلوبين الطبيعية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية:

من 6 أشهر إلى 4 سنوات: عند أو أكثر من 11 جم / ديسيلتر

5-12 سنة: 11.5 جم / ديسيلتر أو أكثر

من 12 إلى 15 سنة: في أو أكثر من 12 جم / ديسيلتر

الذكر البالغ: 13.8 إلى 17.2 جم / ديسيلتر

البالغات: من 12.1 إلى 15.1 جم / ديسيلتر

أثناء الحمل: عند أو أعلى من 11 جم / ديسيلتر

أسباب مستويات الهيموجلوبين المنخفضة

يؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين بشكل غير طبيعي بشكل عام إلى حالة تعرف باسم فقر الدم في بعض الحالات ، يرتبط هذا بمرض فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا.

إذا كنت تعاني من أعراض قد تكون مرتبطة بانخفاض مستويات الهيموجلوبين ، فابدأ الآن في تقييم الأعراض.

فقر الدم

هو مرض لا يستطيع فيه الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية أو لديه القليل جدًا من الهيموجلوبين، وهي المادة التي تمكن خلايا الدم الحمراء من نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

مرض فقر الدم المنجلي

مرض الخلايا المنجلية (SCD) هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي تتسبب في تكوين الهيموجلوبين بشكل غير طبيعي وتكسر خلايا الدم الحمراء بسهولة أكبر من المعتاد ويتم اكتساب مرض فقر الدم المنجلي وراثيا.

الثلاسيميا

الثلاسيميا هو اضطراب وراثي يؤثر على إنتاج ووظيفة الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى تكسير خلايا الدم الحمراء بسهولة أكبر من المعتاد قد تكون الحالة خفيفة أو شديدة.

انخفاض مستويات الهيموجلوبين أثناء الحمل

فقر الدم الخفيف أمر طبيعي أثناء الحمل عند الحمل ، تزداد كمية الدم التي ينتجها الجسم بنسبة تصل إلى 30 %، مما يعني أن الجسم يحتاج إلى مزيد من الحديد لإنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين. إذا لم يتلق الجسم كمية كافية من الحديد للقيام بذلك ، يمكن أن يحدث فقر الدم هذا شائع بشكل خاص في الثلث الثاني والثالث من الحمل.

سيقترح الأطباء المكملات الغذائية التي لا تستلزم وصفة طبية أو يصفون مكملات الحديد للتأكد من أن الفرد يستهلك الكمية اليومية الموصى بها من الحديد، أي حوالي 27 مجم.