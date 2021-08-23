تحذير: الشابات اللواتي يقضين ساعات على Instagram أكثر عرضة لإجراء جراحة تجميلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 05:10 مساءً - من المرجح أن ترغب الشابات في الخضوع لجراحة تجميلية إذا قضين ساعات على تطبيق Instagram.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه

استطلع خبراء من جامعة ساري 247 امرأة إيطالية، تتراوح أعمارهنّ بين 19 و 32 عاماً، حول مشاركتهن على تطبيق Instagram وعدم الرضا عن أجسادهن.

بعد ذلك، تم عرض مقطع فيديو واحد من أربعة مقاطع فيديو لصور Instagram، على كل مشاركة ، بدرجات متفاوتة من إضفاء الطابع الجنسي ، والتعليقات المرتبطة بها.

وأخيراً، أكملت النساء استبيانات المتابعة المتعلقة بمستوى عدم الرضا عن أجسادهنّ والمزاج ونوايا الجراحة التجميلية المستقبلية.

وجد الفريق أنّ التعرض للصور الجنسية على Instagram يميل إلى زيادة مستويات النساء من عدم الرضا عن أجسادهنّ.

لم يتم رؤية آثار ضارة مماثلة بين النساء اللواتي تم عرض صور غير جنسية فقط عليهنّ. كما يبدو أن التعليقات ليس لها أي تأثير.

تم إجراء البحث من قبل عالمة النفس الاجتماعي فرانشيسكا غويزو من جامعة ساري وزملاؤها.

وقالت الدكتورة غويزو: “هذه دراسة مثيرة تجمع أبعاداً مختلفة في أبحاث الصحة العقلية وتسلط الضوء على عوامل الخطر”.

“تظهر نتائج مثل هذه أنّ هناك صلة واضحة بين الصور الجنسية التي تتعرض لها الشابات على Instagram وكيف يشعرن تجاه أنفسهن.

“نظراً لشعبية Instagram كواحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم والانتشار المتزايد للإجراءات التجميلية ، فإنّ هذه النتائج ذات أهمية خاصة.

“يجب القيام بالمزيد لمواجهة النظرة السلبية للجسم ؛ قد تعمل إجراءات مثل نشر الرسائل الإيجابية للجسم على تحسين رضا الجسد الأنثوي.”

وقال متحدث باسم Facebook لـ MailOnline: “لقد عملنا على العديد من المبادرات للمساعدة في تحسين الرفاهية وتعزيز النظرة إيجابية للجسم على Facebook و Instagram”.

وأوضحوا أنها تشمل اختبار إزالة الإعجابات للمساعدة في تقليل ثقافة المقارنة، من خلال إزالة وتقييد بعض منتجات الحمية والإجراءات التجميلية.

“لقد تعاوننا مع مؤسسة JED في حملة” Pressure to be Perfect ” ، لدعم التعبير الإيجابي للمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي.”

“كما عقدنا هذا العام شراكة مع الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل (NEDA) وبعض منشئي المحتوى الأكثر شعبية على Instagram في حملتنا #AllBodiesAreWelcome.

“إنّ هذه السلسلة من الفيديوهات تشجع الناس على إعادة النظر في ما تعنيه صورة الجسم لأشخاص مختلفين، وكيفية إدارة المقارنة الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكيفية العثور على الدعم في المجتمع.

“ويأتي هذا في أعقاب حركتنا #ComeAsYouAre ، التي تم إطلاقها أيضاً بالتعاون مع NEDA ، والتي تهدف إلى السماح للأفراد الذين هم في جميع مراحل قبول الجسم والتعافي من اضطرابات الأكل، بمعرفة أن قصصهم ومعاناتهم حقيقية ، وتشجيعهم على مشاركة قصصهم الكاملة، المشاكل الحقيقية ، واللحظات غير المثالية.”

وعلقت مديرة مؤسسة الصحة العقلية كاترينا جنكينز قائلة: “يضيف هذا البحث الجديد والقيّم إلى حجم الأدلة حول ضرر الصور الجنسية للأشخاص والتي تعتبرشائعة جداً على وسائل التواصل الاجتماعي”.

“كما أنه يردد نتائج بحثنا الخاص مع مجموعة متنوعة من البالغين ، الذين حثونا على العمل لمواجهة آثار مثل هذه الصور.”

“لقد أنشأنا حملة” Mind Over Mirror ” وفقاً لذلك ، حيث نقدم نصائح واستراتيجيات لمواجهة هذا التحدي. على سبيل المثال ، قد يكون من المفيد أن تأخذ في عين الاعتبار ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يجعلنا نشعر.

وخلصت إلى أنّ “إلغاء متابعة صفحات Instagram التي تشجع المقارنات الذاتية السلبية يمكن أن يساعدنا أيضاً في السيطرة على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صورة أجسامنا وصحتنا العقلية”.