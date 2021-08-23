لا تتجاهلها.. 3 أعراض غريبة لالتهاب المفاصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 43 دقيقة

تتسبب أعراض التهاب المفاصل بآلام مزعجة، ولكن هناك مؤشرات أخرى لهذه المشكلة الصحية المؤلمة والتي قد تفاجئ الكثيرين.

والتهاب المفاصل هو مشكلة صحية شائعة تسبب آلام مختلفة الحدة في المفاصل، وهذه الحالة منتشرة جدا في المملكة المتحدة، حيث يعاني أكثر من 10 ملايين بريطاني من التهاب المفاصل أو غيره من الحالات المماثلة التي تؤثر على المفاصل، بحسب موقع express.

على الرغم من أن التهاب المفاصل يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، إلا أنه غالبا ما يظهر مع تقدمك في العمر.

التصلب وآلام العضلات هي أعراض الإنذار المبكر الشائعة، ولكن هناك بعض المؤشرات الأقل شهرة فيما يتعلق بمخاطرك.

وهناك أيضا عدد من الأعراض التي غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، أو قد لا تكون على دراية بها.

وتشمل الأعراض غير المعتادة التي تشير إلى احتمال تعرضك لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الآتي:

زيادة معدل ضربات القلب

حمى

تساقط شعر

خدر الساقين

صعوبة النوم

نوبات دوار

التهاب الحلق

ضباب الدماغ

جفاف العيون

ضعف التوازن

إلا أن هناك 3 أعراض غريبة للإصابة بالتهاب المفاصل:

1. العقيدات

العقيدات الروماتيزمية عبارة عن كتل صلبة تتطور تحت الجلد، وهي من الأعراض الفريدة لالتهاب المفاصل الروماتويدي وعادة ما تحدث بالقرب من المفاصل المصابة.

نحو ربع الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي يصابون بالعقيدات الروماتيزمية.

2. جفاف الفم

تعتبر الأدوية والشيخوخة من أكثر أسباب جفاف الفم شيوعا. ولكن إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) أو الذئبة (مرض من أمراض المناعة الذاتية)، فأنت أيضا في خطر متزايد للإصابة بمتلازمة شوغرن، وهو اضطراب في المناعة الذاتية تتمثل أعراضه الرئيسية في جفاف الفم والعينين، وفقا لمؤسسة التهاب المفاصل.

3. الكدمات

يمكن أن تتسبب أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل في انخفاض عدد الصفائح الدموية لدى الشخص إلى ما دون المستوى الطبيعي.

عندما يكون الشخص مصابا بالتهاب المفاصل، فإن الجسم يستخدم أو يدمر الصفائح الدموية بشكل أسرع مما ينتجها، مما قد يتسبب في إصابتك بكدمات بسهولة أكبر.