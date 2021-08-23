شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات شهيرة وشائعة عن العناية بالبشرة ..لا تصدقها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الكثير من المعلومات الخاطئة حول العناية بالبشرة تنتشر بشكل واسع نتيجة تناقلها بين الناس بطريقة عشوائية، ودون العودة إلى رأي الأطباء المختصين، وتتسبب تلك المعلومات في الإضرار بصحة الأفراد على المدى الطويل.

نستعرض في السطور التالية قائمة تضم أشهر 5 خرافات منتشرة بكثرة عن العناية بالبشرة، وفقا لموقع «medicalnewstoday».

1 شرب الماء يحافظ على رطوبة بشرتك

هذا نصف الحقيقة. وفقًا للبروفيسور هويل ويليامز زميل أكاديمية العلوم الطبية ، فإن شرب الماء يحافظ فقط على رطوبة الجسم “بمعنى أن الماء يحافظ على ترطيب الجسم والجلد هو أكبر عضو في الجسم.”

وتشير الدراسات إلى أنه رغم أهمية الماء للصحة، يبقى شرب الماء الوسيلة الأقل فعالية لترطيب البشرة. فالمياه التي نشربها تتمّ تصفيتها في الكلى وهي لا تصل أبداً إلى سطح البشرة. كما أن نسبة رطوبة الجلد تتأثّر قليلاً بالمياه التي نشربها وكثيراً بالوسائل الأخرى التي نعتمدها لترطيب البشرة من الخارج. وهذا يعني أن شرب الماء غير كافٍ لترطيب البشرة.

2 استخدام الصابون المضاد للبكتيريا هو الأفضل لبشرتك

هناك اعتقاد أن استخدام الصابون المضاد للبكتيريا لتنظيف البشرة هو الخيار الأمثل، وفي الحقيقة أن هناك بكتيريا نافعة تعيش على البشرة باستمرار، واستخدام صابون مضاد للبكتيريا على البشرة بغرض التنظيف العادي اليومي يضر بهذه البكتيريا النافعة، ويسبب خللاً بتواجدها، وأيضاً يسبب مقاومة للعديد من أنواع البكتيريا الأخرى.

الحقيقة هي أن غسول البشرة العادي أو الصابون العادي هو كافٍ تماماً لتنظيف البشرة.

3 الشوكولاته تؤدي لظهور حب الشباب

من المعروف عند معظم الناس أن أكل الشكولاتة والطعام الدهني يسببان دهون البشرة وظهور حب الشباب ، لكن الحقيقة هي أن الدهون التي تسبب حب الشباب تسمى زهم ، وهي تصنع و تفرز من الغدد الدهنية في البشرة فقط، وفي الحقيقة ليس هناك طعام محدد يسبب ظهور حب الشباب.

4 استخدام بعض الكريمات قد يؤدي إلى اختفاء التجاعيد نهائيًا

تظهر كل اليوم العديد من المنتجات الخاصة بعلاج التجاعيد ومشاكل البشرة المرتبطة بتقدم العمر، ولكن معظم تلك المنتجات تقوم بشكل عام بترطيب البشرة وتحسين شكلها على المدى القصير، فيجب أولًا معرفة محتويات تلك المنتجات قبل استخدامها، وتحديد نتائجها الحقيقية على البشرة. ولعل أحد أشهر المنتجات التي لاقت نجاحًا كبيرًا هي تلك التي تحتوي على الريتينول؛ حيث تقوم تلك المادة بزيادة معدل تجدد البشرة، وقد تم استخدامها في علاج حب الشباب، والحد من ظهور التجاعيد وخطوط الوجه. وقد ظهرت العديد من التقنيات الحديثة والتي تعطي نتائج أفضل للبشرة، ويمكنكي التعرف على مثل هذه التقنيات من خلال طبيبك المتخصص.

5 فيتامين E يخفي الجروح من البشرة بشكل سحري

يعتقد أن استخدام فيتامين E أو ما يعرف فيتامين هـ (بالإنجليزية: Vitamin E) أنه له دور كبير في إخفاء آثار الندبات والجروح من البشرة.

الحقيقة أن فيتامين هـ لا يخفي الندبات وآثار الجروح والحبوب، فإذا كنت تعاني منها، فقم باستشارة طبيب الجلدية المختص لإزالتها بالطرق المناسبة مثل الليزر.