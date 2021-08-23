أمريكا تمنح الموافقة الكاملة للقاح "فايزر" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح "فايزر" المضاد لكورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق.

يأتي ذلك في خطوة يتوقع أن تمهد لسلسلة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة "دلتا".



وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة، جانيت وودكوك في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تمثل خطوة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19".

وأضافت: "بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك أنه بالنسبة للبعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتطعيم".

وبات لقاح "فايزر" الذي قد يتم تسويقه الآن تحت اسم علامته التجارية "كوميرناتي" الأول الذي يحصل على الموافقة الكاملة.

وأعطيت عشرات آلاف الجرعات منه حتى الآن بموجب تصريح استخدامه الطارئ الذي حصل عليه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويستند قرار منحه الموافقة إلى بيانات محدّثة من الاختبارات السريرية التي جرت عليه بما يشمل متابعة لمدة أطول، فيما تم تقييم سلامته وفعاليته بالنسبة لأكثر من 40 ألف شخص.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أنه سيلزم عناصره تلقي اللقاح فور حصوله على الموافقة الكاملة، فيما يتوقع أن تتخذ سلسلة شركات خاصة وجامعات خطوات مشابهة.

ولا يزال اللقاح متاحاً للاستخدام الطارئ للأطفال البالغة أعمارهم بين 12 و15 عاماً، لكن مع حصوله على الموافقة الكاملة، قد يصبح بإمكان الأطباء إعطاؤه للأطفال البالغة أعمارهم أقل من 12 عاما إذا اعتقدوا أنه مفيد.