شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لأجسام مضادة تحمى من متغيرات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيروس الذي يسبب الإصابة بكورونا اليوم ليس هو نفسه الذي جعل الناس يمرضون في ديسمبر 2019، فأصبح هناك العديد من المتغيرات المنتشرة الآن مقاومة جزئيًا لبعض العلاجات القائمة على الأجسام المضادة التي تم تطويرها بناءً على الفيروس الأصلي و مع استمرار الجائحة ستظهر حتمًا المزيد من المتغيرات، وفقا لتقرير لموقع time now news

حدد باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس الأمريكية أجسامًا مضادة عالية الحماية عند الجرعات المنخفضة من مجموعة واسعة من المتغيرات الفيروسية علاوة على ذلك ، يرتبط الجسم المضاد بجزء من الفيروس يختلف اختلافًا طفيفًا عبر المتغيرات ، مما يعني أنه من غير المحتمل ظهور مقاومة في هذه البقعة.



الاجسام المضادة لكورونا

يمكن أن تكون النتائج ، التي نُشرت في مجلة Immunity ، خطوة نحو تطوير علاجات جديدة تعتمد على الأجسام المضادة والتي من غير المرجح أن تفقد فعاليتها مع تحور الفيروس.

قال كبير المؤلفين مايكل إس دايموند ، دكتوراه في الطب "من المرجح أن يستمر الفيروس في التطور بمرور الوقت والمكان وجود أجسام مضادة فعالة ومحيدة على نطاق واسع تعمل بشكل فردي ويمكن إقرانها لتكوين تركيبات جديدة من المرجح أن يمنع المقاومة."

يستخدم فيروس كورونا بروتينًا يسمى سبايك لربط الخلايا في الجهاز التنفسي بالجسم وغزوها. تعمل الأجسام المضادة التي تمنع السنبلة من الالتصاق بالخلايا على تحييد الفيروس وتمنع المرض اكتسبت العديد من المتغيرات طفرات في جيناتها الشائكة التي تسمح لها بالتهرب من بعض الأجسام المضادة المتولدة ضد السلالة الأصلية ، مما يقوض فعالية العلاجات القائمة على الأجسام المضادة.

للعثور على الأجسام المضادة المعادلة التي تعمل ضد مجموعة واسعة من المتغيرات ، بدأ الباحثون بتحصين الفئران بجزء رئيسي من بروتين سبايك المعروف باسم مجال ربط المستقبلات.

بعد ذلك ، استخرجوا الخلايا المنتجة للأجسام المضادة وحصلوا منها على 43 جسمًا مضادًا يتعرفون على مجال ربط المستقبلات، وقام الباحثون بفحص 43 جسمًا مضادًا عن طريق قياس مدى نجاحهم في منع البديل الأصلي لـفيروس كورونا من إصابة الخلايا.

تم بعد ذلك اختبار تسعة من أقوى الأجسام المضادة المعادلة على الفئران لمعرفة ما إذا كان بإمكانها حماية الحيوانات المصابة بفيروس كورونا الأصلي من المرض اجتازت الأجسام المضادة المتعددة كلا الاختبارين بدرجات متفاوتة من الفاعلية.

اختار الباحثون اثنين من الأجسام المضادة الأكثر فعالية في حماية الفئران من المرض واختبروهما ضد مجموعة من المتغيرات الفيروسية تتألف اللوحة من فيروسات ببروتينات سبايك تمثل جميع المتغيرات الأربعة المثيرة للقلق (ألفا وبيتا وجاما ودلتا) ، ومتغيرين مختلفين (كابا وإيوتا) ، والعديد من المتغيرات غير المسماة التي تتم مراقبتها باعتبارها تهديدات محتملة.

أحد الأجسام المضادة ، SARS2-38 ، تحييد بسهولة جميع المتغيرات علاوة على ذلك ، فإن نسخة متوافقة مع البشر من SARS2-38 تحمي الفئران من المرض الناجم عن متغيرين، ولاحظ الباحثون أن متغير بيتا معروف بمقاومته للأجسام المضادة ، لذا فإن عدم قدرته على مقاومة السارس2-38 أمر ملحوظ بشكل خاص.

قال دياموند ، وهو أيضًا أستاذ في علم الأحياء الدقيقة الجزيئي وعلم الأمراض وعلم المناعة: "هذا الجسم المضاد معادل للغاية (بمعنى أنه يعمل بشكل جيد جدًا بتركيزات منخفضة) ومعادل على نطاق واسع (بمعنى أنه يعمل ضد جميع المتغيرات)".