الكويت.. وفاة و167 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 408 آلاف و 245 في حين تم تسجيل حالة وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2404.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 153 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 571 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 401 ألف و317 حالة.