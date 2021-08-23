علماء يبتكرون آلة حاسبة تتنبأ بموعد وفاة كبار السن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاع فريق من العلماء تطوير آلة حاسبة تُستخدم على الإنترنت يمكنها أن تساعد في التنبؤ بموعد وفاة كبار السن.

وتعتمد هذه الآلة على بيانات من ما يقرب من نصف مليون شخص، والتي يقول العلماء إنها ستساعد في معرفة الاحتياجات المتغيرة لكبار السن، ومساعدة أسرهم في التخطيط لكيفية رعايتهم في نهاية حياتهم، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وقال الموقع، في تقرير نشره، الأحد، إن بيانات العلماء، التي تم تطوير الحاسبة وفقاً لها، تستند إلى أكثر من 491 ألف شخص من كبار السن الذين كانوا بحاجة للرعاية المنزلية في الفترة بين عامي 2013 و2017.

كما أنها ركّزت على الأشخاص الذين من المحتمل أن يموتوا في غضون السنوات الخمس المقبلة، إذ يمكن للآلة الحاسبة أن تتنبأ بمتوسط العمر المتوقع للشخص حتى أربعة أسابيع، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد.



ولحساب عمر الشخص المتوقع، فإنه يتم سؤاله عما إذا كان قد تم تشخيصه بأمراض مثل السكتة الدماغية أو الخرف أو ارتفاع ضغط الدم وما إذا كانت قدرتهم على أداء المهام قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما أنه يُسأل أيضاً عن قدرته على اتخاذ القرارات وما إذا كان قد عانى من القيء أو التورم أو ضيق التنفس أو فقدان الوزن غير المُخطط له أو الجفاف أو فقدان الشهية.

ويمكن للآلة الحاسبة، والتي تم تسميتها بـ"تقييم المخاطر لتوفير الدعم: أداة التنبؤ بعمر المسنين في المجتمع"، توقع الوفاة في غضون ستة أشهر.

ووجد الباحثون أن الانخفاض في قدرة الشخص على القيام بأنشطة الحياة اليومية كان دليلاً قوي للتنبؤ بوفاته بعد ستة أشهر.

ونقل الموقع عن الباحثة في معهد "برويير" للأبحاث، بجامعة أوتاوا، الدكتورة إيمي هسو، قولها: "تتيح الحاسبة للعائلات التخطيط الجيد قبل وفاة أحبائهم، إذ يمكنها، على سبيل المثال، إتاحة الوقت الكافي للأشخاص لأخذ إجازة من العمل ليكونوا مع أحد الوالدين أو تحديد موعد لقضاء أخر إجازة عائلية معه".

فيما يرى الطبيب في مستشفى أوتاوا، الدكتور بيتر تانوسيبوترو، أن معرفة المدة التي قد يعيشها الشخص تعد أمراً ضرورياً لاتخاذ قرارات جيدة بشأن العلاجات التي يجب أن يحصل عليها، فعندما يقترب الشخص من الموت، فإن الوضع يتحول من الحصول على الرعاية العلاجية كهدف أساسي، إلى الرعاية التي تزيد من جودة حياته في الفترة المتبقية له".