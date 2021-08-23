"دلتا كورونا" تصل غزة و7 إجراءات جديدة لمواجهة الانتشار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، 7 إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد تأكيدها وجود سلالة دلتا المتحورة من الفيروس في القطاع.

وقال الدكتور مجدي ضهير، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، خلال مؤتمر صحفي، إن نتائج العينات التي أرسلت للخارج أكدت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة.



وأضاف: "قطاع غزة دخل فعلياً في الموجة الثالثة من جائحة كوفيد- 19، التي بدت متسارعة الانتشار والتفشي داخل المجتمع، والتي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 663 إصابة جديدة و3 وفيات، بالإضافة ارتفاع عدد حالات الدخول للمستشفيات إلى 171 حالة منها 101 حالة ما بين خطيرة وحرجة".

وتوقع ضهير "زيادة غير مسبوقة" في عدد الإصابات بفيروس كوفيد- 19 خلال الأسابيع المقبلة، وأن تكون الموجة عنيفة، إذا لم يلتزم المواطن بإجراءات السلامة والوقاية.

وأشار إلى أن اللقاح هو الوسيلة الآمنة للخروج من هذه الجائحة، داعياً جميع المواطنين لتلقي اللقاح والوزارة توفر اللقاحات الموجودة عالمياً وجميعها آمنة وتخضع لسلسلة تبريد وحفظ عالية بشهادة مؤسسات عالمية.

من جهته، أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، 7 إجراءات جديدة للحفاظ على سلامة المؤسسات الصحية ومأمونية تقديم الخدمات للمواطنين.

وتشمل الإجراءات، وقف الزيارات للمرضى إلا للضرورة القصوى والسماح بمرافق واحد فقط، وقف العمليات غير الطارئة والمجدولة، إلزام المترددين على المؤسسات الصحية ارتداء الكمامة، وإلزام المواطنين بإبراز بطاقة التطعيم قبل تلقي خدمات العمليات غير الطارئة والإجراءات التداخلية كعمليات المناظير والقسطرة القلبية وغيرها.

وأضاف أن الوزارة بدأت بحملة تطعيم الطواقم الصحية في مختلف المرافق الصحية وإلزام جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية بتلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد- 19، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين منهم.

وأشار إلى أن الإجراء الأخير يتمثل في إلزام جميع مقدمي الخدمات والمهن والحرف والأعمال والوظائف التي لها علاقة مباشرة بالجمهور بتلقي اللقاح كشرط للاستمرار في أعمالهم.

كما أعلن عن حملة سحب مكافآت مالية لتشجيع المواطنين خاصة كبار السن على تلقي اللقاح.