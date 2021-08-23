شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: عقار الحموضة يساعد في محاربه فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين عانوا من حرقة معوية مزمنة وكانوا يتناولون مثبطًا للحمض دون وصفة طبية تمكنوا من النجاة من فيروس كورونا، حيث تم تطوير أحد الأدوية، لمنع مستقبلات الهيستامين التى تساعد على إنتاج الحمض في المعدة.

قام فريق من جامعة فيرجينيا بفحص 22ألف شخصا، وهو أكبر حجم عينة لدراسة عن هذا الدواء والمرض حتى الآن أظهر تحليل الفريق، الذي ظهر في مجلة Signal Transduction & Targeted Therapy ، أن البيانات تدعم النتائج من دراسات أخرى على نطاق أصغر.

ووفقا للدراسة عند إعطائه بجرعات عالية، تبين أنه يحسن احتمالات البقاء على قيد الحياة لمرضى كورونا ، خاصةً عندما يتم دمجه مع الأسبرين، كما أنه يعيق شدة تطورالمرض، مما يجعل المرضى أقل عرضة للوصول إلى النقطة التي يحتاجون فيها إلى التنبيب أو جهاز التنفس الصناعي.

وواحدة من أخطر ظواهر كورونا هي أنه يمكن أن يؤدي إلى عاصفة خلوية تضخيم قاتل للاستجابة المناعية بمجرد الإصابة، يطلق الجهاز المناعي بروتينات التهابية تسمى السيتوكينات تخبر الخلايا المناعية بكيفية محاربة العدوى ولكن في الأمراض الأكثر خطورة ، يمكن أن يخرج إنتاج السيتوكين عن السيطرة ، ويصبح غير منظم.

قال كاميرون مورا ، كبير العلماء في جامعة UVA: "في الأساس ، يتأثر جهازك المناعي ويبدأ في مهاجمة أشياء مثل أنسجة الرئة السليمة لأنه يائس للغاية لقتل الفيروس الغازي".

لاحظ الباحثون أن دواء حموضه المعده يقمع هذا التفاعل ولكن ، مثل جميع الأدوية الأخرى ، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية وهى التدخل في عواصف السيتوكين، وقال مورا: "قد تكون حالة دواء حموضه المعده لها تأثير مفيد خارج الهدف".

لكن دراسات أخرى قدمت صورًا متضاربة لما يمكن أن يفعله هذا الدواء لمرضى كورونا: وجد البعض أن له تأثيرًا محايدًا واقترح أحدهم أنه قد يكون ضارًا ومع ذلك ، اقترح الفريق الجمع بينه والأسبرين.