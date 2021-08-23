شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تمنح الموافقة الطارئة للقاح كورونا "كوفاكسين" للأطفال قبل اكتمال التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع time now news الهندى ، عن أن الحكومة المركزية والمراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) قد يوافقان على لقاح كوفاكسين للأطفال قريبًا للاستخدام في حالات الطوارئ، حيث تم الانتهاء من إعطاء جرعتين من التطعيم بين الأطفال وتم إرسال عينات الدم للمرة الثالثة للتحقق من الفعالية فيما يتعلق بإنتاج الأجسام المضادة بين الأطفال .

ووفقا للتقرير خضع ما مجموعة 90 طفلاً للتجارب على لقاح كوفاكسين في ولاية كارناتاكا ومع ذلك ، ستستغرق التجربة 210 أيام حتى تكتمل وأكدت المصادر أن الأمر سيستغرق من 5 إلى 6 أشهر أخرى من الآن ، ولا يمكنهم الانتظار حتى ذلك الحين في ظل الظروف الحالية لإطلاق التطعيم للأطفال.

وأضاف، إنه سيأتي التقرير النهائي في اليوم 210، يمكن للحكومة والمديرية العامة للأمن الغذائي إجراء مكالمات في أي يوم بعد اليوم السادس والخمسين من الاستخدام الطارئ التجريبي. ومع ذلك ، ستكون فترة الدراسة موجودة لمدة 210 يومًا، وقبل ذلك أيضًا، أثناء إطلاق لقاحات كورونا للبالغين، لم تنتظر حكومة الهند و DCGI حتى اكتمال 210 أيام و تم إطلاق اللقاحات.

أرسل مستشفى Cheluvamba في ميسورو الملحق بكلية Mysore الطبية ومعهد الأبحاث (MMCRI) المكلف بإجراء تجارب كوفاكسين السريرية على الأطفال عينات دم ثالثة للأطفال إلى مختبرات معينة، قالت مصادر موثوقة في وزارة الصحة لوكالة IANS إن المديرية العامة للجراحة العامة قد تتلقى دعوة لإطلاق لقاحات كورونا للأطفال بعد ضمان فعالية اللقاحات من خلال اختبارات عيار الأجسام المضادة.

مستشفى Mysuru Cheluvamba هو واحد من خمسة معاهد طبية تم تحديدها في البلاد ، والتي حصلت على موافقات لجنة الأخلاقيات المؤسسية لتجارب كوفاكسين السريرية على الأطفال.

تشتمل تجربة تطعيم كورونا للأطفال على إعطاء لقاحين بين اليوم 0 و 28 مع أخذ عينات الدم، في اليوم السادس والخمسين لن يكون هناك تطعيم ولكن سيتم جمع عينات الدم. سيتم أخذ عينات دم أخرى في اليوم 118 وأيضًا في اليوم 210 من المحاكمة ستمنح المديرية العامة للجامعات الموافقات على مراحل تبدأ أولاً بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق في المرحلة الأولى سيتم منح الموافقات لإطلاق اللقاحات للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا وما بعده للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 سنوات.

وأكد الباحثين فى التجارب أن الجميع بأمان خلال فترة التجربة باستثناء حوالي 10-12 طفلاً يعانون من حمى خفيفة وألم في يوم التطعيم واليوم التالي اختفت الأعراض بعد يوم أو يومين أيضًا ولم يتم العثور على أي مضاعفات متعلقة بالتطعيم .

وأكد خبراء الصحة أنه خلال الموجه القادمة من فيروس كورونا الأطفال إذا تأثروا على الإطلاق ، سيكونون يعانون من أعراض خفيفة الكثير منهم مصاب بالفعل وهناك مناعة قطيع بين الأطفال حتى الآن لم نعثر على أي حالات خطيرة مماثلة للبالغين".

وقال خبير صحي: "سيتعافى معظم الأطفال. الخوف الوحيد هو تحور الفيروس ، ويتم تجهيز وحدات العناية المركزة للأطفال لمواجهة أسوأ المواقف".