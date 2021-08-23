بالفيديو: هذه التمارين الـ3 يجب أن يقوم بها الرجال يوميا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 19 ثانية

يؤدي الجلوس طوال اليوم وعدم ممارسة الأنشطة البدنية إلى تراكم الدهون في منطقة الوسط، فيما تؤدي عادات النظام الغذائي ونمط الحياة السيئ إلى تساقط الشعر المفرط وبهتان البشرة.

التمرين ليس فقط لأولئك الذين ينوون التخلص من الكيلوغرامات، لكنها ضرورية لكل من يريد أن يعيش حياة صحية وطويلة، بحسب timesofindia.

فقط من خلال التمرن لمدة 30-40 دقيقة كل يوم يمكنك الحصول على بشرة متوهجة وشعر فاتن وبطن مسطح. لكن ما هي التمارين التي يجب أن تؤديها؟.

تعتبر التمارين بجميع أنواعها مفيدة لصحتك العامة، ولكن إذا كنت تعاني من تساقط الشعر والكرش والجلد الباهت، فإن تمارين الإسكوات والديدليفت (الرفعة المميتة) وضغط الصدر (باستخدام البار أو الدامبلز) هي العناصر الثلاثة المهمة بالنسبة لك.

على حسابها في موقع إنستغرام، عرضت اختصاصية التغذية المشهورة روجوتا ديويكار أهمية التمارين الثلاثة المذكورة بالنسبة للرجال.

وبحسب ديويكار، تساعد هذه التمارين الثلاثة (يمكن أداء الأول في المنزل بينما يتطلب الآخران التواجد في الجيم) على زيادة مستوى هرمون التستوستيرون وهرمونات النمو والدوبامين لدى الرجال، مما سيقلل في النهاية من مشكلة تساقط الشعر وبروز البطن.