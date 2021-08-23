تجنبوا الجمع بين السمك وبين أنواع معينة من المنتجات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

الأسماك هي واحدةٌ من الفئات الخمس الأساسيّة للحيوانات الفقاريّة، بينما الأربعة الأخرى هي الثدييات، والزواحف، والبرمائيات، والطيور.

قال خبير التغذية يفغيني أرزاماستيف إن الأسماك تشتهر بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية للإنسان.

وحذر من أن الجمع بين السمك وبين أنواع معينة من المنتجات يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير سارة.

لذلك، لا ينبغي الجمع بين الأسماك الدهنية والحبوب والفطر ومنتجات الألبان. هذا يرجع إلى حقيقة أن مثل هذا المزيج يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أو عمليات التهابية في الجهاز الهضمي لشخص يعاني من أمراض هذه الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، تمثل هذه الأطعمة معًا طعامًا ثقيلًا إلى حد ما.

وفقًا للخبير، يجب على المرء أيضًا الامتناع عن الجمع بين الأسماك والبقوليات، لأن هذا لا يؤدي فقط إلى الشعور بالثقل، بل يعرقل هضم البروتين.

ومن بين المشروبات التي لا يجب شربها مع السمك المشروبات الغازية والحلوة والعصائر.

ووصف الخبير الخضار بأنها أفضل طبق جانبي لأطباق السمك. ووفقًا له، فإن هذا المزيج سيوفر أكبر فائدة من تناول الطعام.