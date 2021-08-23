احذروا.. مشروبات غير كحولية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حذرت طبيبة الأورام والمستقيم يلينا سميرنوفا من أن الشرب المنتظم للمشروبات السكرية – الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة – يضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون المبكر، في إشارة إلى عمل الأطباء في جامعة واشنطن بمشاركة 95 ألف امرأة.

وقالت الطبيبة، “النساء اللواتي يشربن أكثر من 0.5 لتر من هذه المشروبات يوميا أكثر عرضة مرتين للإصابة بسرطان القولون”.

ومع ذلك، فإن الخطر يزيد بمقدار الثلث تقريبًا إذا كان المراهق يشرب المشروبات السكرية على أساس منتظم.

وأكدت يلينا سميرنوفا “علاوة على ذلك، فإن الخطر لا ينخفض إذا توقف عن شرب مثل هذه المشروبات في مرحلة البلوغ”.

ووفقا لها، يمكن تفسير الآثار الضارة للمشروبات السكرية من خلال زيادة عدد سلالات البكتيريا الخطيرة في الأمعاء، وتطور السمنة والتهاب موضعي في جدار الأمعاء. ومع ذلك، فإن الأسباب الدقيقة لم تتضح بعد.