اتبعوا هذه النصائح الليلية لخفض الوزن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - عندما تحاول إنقاص الوزن، فإن تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من الأمور المهمة التي يجب القيام بها.

لكن، بحسب دراسة لموقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، هناك أيضا سلوكيات بسيطة يمكن تجربتها ليلاً لمساعدتك على إنقاص وزنك.

ابق منشغلا في الليل

أحيانا يفرط الناس في تناول الطعام في الليل لأنهم يشعرون بالملل. إذا كان الأمر كذلك، فحاول القيام ببعض الأنشطة قبل النوم.

يمكن أن يساعدك المشي أو كتابة اليوميات أو الدردشة مع صديق أو قراءة كتاب لإلهائك عن الإفراط في تناول الطعام.

يعد اكتساب هواية جديدة، مثل الرسم أو تشغيل الموسيقى أو الحياكة، طريقة رائعة أخرى لإلهاء نفسك عن تناول الطعام عندما تشعر بالملل.

نم جيدا

صدق أو لا تصدق، الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يساعدك عندما تحاول إنقاص الوزن.

تمرن في وقت مبكر

يمكن أن يكون النشاط البدني في وقت مبكر من المساء مفيدا، لكن تأكد من أن التمارين ليست قوية للغاية، كي لا تؤثر على جودة النوم الذي تحصل عليه.

أعدّ غداءك لليوم التالي

بدلا من الخروج لتناول وجبتك في منتصف النهار، وفر بعض المال وقم بإعداد غدائك لليوم التالي قبل النوم، فتناول الطعام خارج المنزل يعني عادة المزيد من الدهون والصوديوم.

ولكن عندما تعدّ طعامك بنفسك، سيكون لديك خيارات صحية أكثر.

التزم بالجدول الزمني

إذا لاحظت أنك تفرط في تناول الطعام في الليل، فقد يكون ذلك بسبب أنك لم تأكل ما يكفي خلال النهار.

أفضل طريقة لمكافحة ذلك هي التأكد من تناول وجباتك بانتظام. بهذه الطريقة، سيعرف جسمك متى يتوقع الطعام.

إن تناول وجبة خفيفة بين الغداء والعشاء أمر جيد، لكن حاول فقط ألا تفرط في ذلك.

أطفئ التلفاز

على الرغم من أنك قد ترغب في مشاهدة التلفاز أثناء العشاء، فإن تشغيل التلفاز أثناء تناول العشاء قد يتسبب في الإفراط في تناول الطعام عن طريق الخطأ، لأنه يمكن أن يشتت انتباهك عن مقدار ما تأكله.

تنظيف الأسنان بعد العشاء

لتشجيع نفسك على تجنب تناول الطعام ليلاً، اجعل عادة تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بعد العشاء مباشرة. إذا كانت أسنانك نظيفة بالفعل، فمن المحتمل أنك ستفكر مرتين قبل تناول وجبة خفيفة قبل موعد النوم.

لكن تذكر أن تنتظر 60 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، خاصة إذا كنت تناولت شيئا حمضيا مثل الليمون أو الجريب فروت أو الصودا.

تخفيف التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد والتوتر إلى زيادة الوزن، لذا حاول أن تأخذ وقتا للاسترخاء في الليل. تعتبر تقنيات التنفس العميق والتأمل اليقظ طرقا رائعة للاسترخاء، قد تمنحك نوما أفضل.

أطفئ الأنوار

النوم في غرفة مظلمة هو عادة أخرى يجب أن تضيفها إلى قائمتك، لأن ذلك يساعد على النوم بشكل أفضل.

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن فقم بتغطية النوافذ لحجب الضوء. جرب الستائر المعتمة إذا كانت الستائر الأخرى لا تحجب الضوء جيدا، وقم بإبعاد الهاتف والكمبيوتر المحمول قبل 30 دقيقة على الأقل من موعد النوم، كذلك فإن قناع النوم خيار جيد لنوم أفضل.