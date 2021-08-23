شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيروس الهربس وهل ينتقل بالتقبيل؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس الهربس يعد من الأمراض التي يصاب بها الشخص علي صورة تقرحات، وتنتقل بسهول للأطفال وخاصة حديثي الولادة، وأيضا تظهر علامته في الأعضاء التناسلية للكبار، وهناك نوعان من هذا المرض سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي، ومنها:

-الهربس الفموي:

هذا النوع يظهر بشكل ملحوظ عند الأطفال حديثي الولادة، نتيجة للتقبيل من الفم أو الأكل من نفس الأدوات الخاصة بالشخص المصاب، ويظهر في صورة تقرحات، وبثور حول الفم والوجه.

-الهربس التناسلي:

هذا النوع من الهربس ينتشر في الأعضاء التناسلية للشخص المصاب، ويسهل إصابة الأخرون به عن طريق الاتصال الجسدي أي إقامة علاقة زوجية، وملامسة قرحة الهربس.

وأشار التقرير، إلى أن الإصابة بفيروس الهربس يعتمد في الإصابة علي تعرض الشخص للعدوي من قبل شخص مصاب، كما أن للجهاز المناعي دور كبير في زيادة فرص الإصابة فنجد أن بعض الأشخاص المصابون بهذا الفيروس يعانون من جهاز مناعة ضعيف.

ما هي أعراض الإصابة بفيروس الهربس؟

وقدم التقرير بعض الأعراض المرتبطة بفيروس الهربس، ومنها:

-ظهور تقرحات في الفم أو الأعضاء التناسلية.

-ألم شديد أثناء عملية التبول.

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-تورم في العدد الليمفاوية.

-الصداع.

-عدم الرغبة في تناول الطعام.

-الشعور بالإرهاق والتعب.

كيف يتم تشخيص فيروس الهربس؟

يتم تشخيص هذا النوع من الفيروسات بشكل عام من خلال الفحص الجسماني، والبحث عن التقرحات، وفي حالة وجدها يقوم الطبيب بأخذ مسحة من هذه التقرحات للتأكد من إصابتك بالهربس، وأيضا إجراء اختبار الدم للأجسام المضادة يساعد في التأكد من الإصابة.

كيف يتم علاج الهربس؟

لا يوجد حاليا علاج لهذا الفيروس، ولكن يتم علاج القرح والتخلص منها، عن طريق دهان بعض الكريمات التي تقلل التقرحات، كما يوجد بعض العلاجات الأخرى عن طريق الفم التي ينصح بتناولها لتجنب تفشي الفيروس.

وأضاف التقرير، أن الأشخاص المصابون بفيروس الهربس سيظل معهم بقية حياتهم ويستمر في الخلايا العصبية بالجسم، حتي في حالة عدم ظهور أي أعراض وهذا يعني أن هذا الفيروس يصبح كامن في الجسم، ولكن هناك بعض المحفزات التي تسبب في نشاطه مرة أخري، ومنها الضغط العصبي، وقبل الدورة الشهرية، وارتفاع حرارة الجسم، وأيضا التعرض الشديد لأشعة الشمس المسبب لحروق الجسم.

طرق تجنب العدوي بفيروس الهربس..

وقدم التقرير، بعض النصائح لتجنب العدوي بفيروس الهربس، ومنها:

- تجنب الاتصال الجسدي المباشر مع الآخرين.

-لا تشارك أي عناصر يمكن أن تنقل الفيروس كالأكواب أو المناشف أو الملابس أو المكياج.

-تجنب التقبيل لدي الأطفال.

-اغسل يديك جيدًا.

- وضع الدواء بقطعة من القطن لتقليل ملامسة القروح.