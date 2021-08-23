شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك للسيطرة على مرض السكر.. شرب الماء وتناول الألياف الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر يعد من أخطر الأمراض المزمنة، حيث يمكن أن يسبب مضاعفات صحية في حالة عدم التعامل معه بشكل صحي وسليم، وعدم تناول الأطعمة الغنية بالسكريات هي الحل للتعامل مع هذا المرض، ولكن تغيير نمط الحياة اليومي هو الحل الأمثل للحد من التعرض لارتفاع نسبته في الدم أو انخفاضه.

وفي هذا السياق، قدم التقرير المنشور عبر موقع " MedicalNewsToday"، بعض النصائح الطبية لتقليل نسبة ارتفاع السكر بالدم، ومنها:

-التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لأنها تتسبب في زيادة عمل البنكرياس، وتتسبب في احتياج الجسم علي المزيد من الأنسولين.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول 3 لتر من الماء يوميا له دور كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من تعرضه للإرتفاع، كما أن الماء مهمة لمريض السكر، لأنها تزيد من نسبة ترطيب الجسم، والحد من إصابته بالجفاف.

-ممارسة الرياضة أو المشي يوميا يعد من الحيل الجيدة لخفض نسبة السكر في الدم، وأيضا للحد من إرتفاعه، ولذا فمرضي ارتفاع السكر في الدم يجب عليهم تغير أسلوب حياتهم اليومية للحد من الإصابة بارتفاع نسبة السكر بالدم.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن نوعية الغذاء المتناول له دور كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات الورقية كالخيار، والفواكه ومنها البرتقال.

-أكد التقرير، ضرورة اهتمام مرضي السكر بجرعات الأدوية العلاجية، أو حقن الأنسولين، للحفاظ علي نسبة السكر في الدم، والحد من التعرض للإرتفاع.