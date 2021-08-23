شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: "FDA" تمنح الموافقة الكاملة للقاح كورونا من شركة فايزر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" تمنح الموافقة الكاملة على لقاح كورونا من شركة فايزر Pfizer اليوم الاثنين، مما يجعله أول لقاح لفيروس كورونا يحصل الموافقة الكاملة.



FDA تمنح الموافقة الكاملة على لقاح كورونا من فايزر

وقالت الصحيفة، كان اللقاح المكون من جرعتين هو أول لقاح يحصل على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020، حيث يأمل الخبراء أن تؤدي الموافقة الكاملة إلى تهدئة بعض الترددات لدى بعض الأمريكيين غير المحصنين قبل تلقيحهم.

وأوضحت الصحيفة، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية كانت تتوقع في السابق الموافقة على اللقاح قبل عيد العمال، لكنها قررت تسريع الجدول الزمني.



لقاح فايزر لفيروس كورونا

ويعمل المنظمون حاليًا من خلال الأوراق والمفاوضات النهائية مع الشركة قبل أن يصبح لقاح فايزر Pfizer أول من يحصل على الموافقة الكاملة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قد تدفع الموافقة الكاملة من الهيئة الأمريكية "FDA" المزيد من الأمريكيين للحصول على لقاح كورونا لأنه قد يقلل من مخاوفهم بشأن سلامة اللقاح.

وقالت الصحيفة، إن لقاح فايزر هو الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث تم إعطاؤه أكثر من 200 مليون مرة في الأشهر الــ 9 الماضية، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأكدت الصحيفة، تأتي أنباء الموافقة الكاملة وسط الموجة الرابعة من الوباء، حيث زادت حالات كورونا اليومية بنسبة 600% من 20 ألف حالة يوميًا في 1 يوليو إلى أكثر من 140 ألف حالة يوميًا في منتصف أغسطس.

وقالت الصحيفة، لقد زاد الطلب على اللقاحات في الأسابيع الأخيرة أيضًا، حيث دفعت الزيادة في الحالات المزيد من الأمريكيين إلى الحصول على اللقاحات، موضحة إنه حتى الآن، تلقى حوالي 750 ألف أمريكي جرعة لقاح كل يوم، وتم توزيع أكثر من مليون جرعة خلال 24 ساعة هذا الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تحدث منذ 3 يوليو.

كما أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا عن خطط لطرح جرعة ثالثة من لقاح فايزر Pfizer وموديرنا Moderna ، بدءًا من 20 سبتمبر.

وقالت الصحيفة، إنه تم الموافقة حاليًا على لقاح Pfizer للاستخدام في حالات الطوارئ، ولا يزال يعتبر تجريبيًا إلى حد ما على الرغم من البيانات التي تظهر أنه آمن وفعال.

يتطلب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ بيانات تجارب سريرية أقل، حيث تتطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شهرين فقط من المتابعة قبل الموافقة على اللقطة لمن يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكبر في العام الماضي مقارنة بــ 6 أشهر للحصول على الموافقة الكاملة.

عندما تتم الموافقة على اللقاح بالكامل، قد تشعر الشركات والمدارس براحة أكبر في مطالبة الموظفين والطلاب بالحصول عليها.

وجد تقرير حديث لمؤسسة Kaiser Family Foundation أن 3 من كل 10بالغين غير محصنين قالوا إنهم سيوافقون على اللقاح إذا تم الموافقة على أحد اللقاحات بشكل كامل.

قال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، حاليًا، تلقى أكثر من 60% من الأشخاص حقنة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتم تطعيم 51% بشكل كامل، أي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا مؤهل للحصول على لقاح فايزر Pfizer.