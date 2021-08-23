بيروت - نادين محمد - بات الفرق بين اتكنز والكيتو من الاسئلة الشائعة التي تطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فالكثير من الاشخاص يريدون معرفة الحقيقة عن فوائد كل من الحميتين وعن العوامل التي تجعل احداهما تختلف عن الاخرى. ولهذا نقدم لكل من ترغب في اتباع رجيم يساعد على تخسيس الوزن وعلى حرق الدهون الضارة التي تتجمع في الجسم الفرق بين اتكنز والكيتو بالتفصيل.

فوارق بين اتكنز والكيتو



اعتقد الكثيرون لمدة طويلة ان الفرق بين اتكنز والكيتو غير موجود. لكن الحقيقة تخالف هذا الاعتقاد بشكل تام. فلكل من الحميتين فوائدها العديدة ومميزاتها.

الكيتو



يسمح خلال اتباع هذه الحمية بتناول البروتينات والدهون بشكل اساسي. وفي هذه الحالة يتم تخفيض نسبة الكربوهيدرات. وهو ما يدفع الجسم الى استخدام جزيئات الكيتونات الطبيعية كمصر بديل للطاقة. وهذه ابرز فوائد هذه الطريقة.

- تعزز عملية الايض وتجعلها اكثر فاعلية. وهذا ما يساعد على خسارة الوزن كما على الوقاية من خطر المعاناة من داء السكري.

- يمكن ان يساعد هذا على تنظيم معدل السكر في الدم. فهو يؤدي الى تراجع مستوى الغلوكوز، زيادة حساسية الانسولين والحد من مقاومته.

- يساهم الكيتو في تحفيز الجسم على حرق الدهون المخزنة من اجل توفير الطاقة. ولهذا فهو يسرع عملية خسارة الوزن.

- يزيد القدرة على ممارسة التمارين الرياضية. ولهذا يعتبر مناسباً للأشخاص الذين يقومون بهذا بشكل منتظم. والسبب انه يساهم في بناء الكتلة العضلية مع فقدان الدهون.

- يساهم نظام الكيتو في تحسين صحة الدماغ وحماية الجهاز العصبي من الامراض مثل الالزهايمر والرعاش والصرع والتنكس العصبي. كما انه يقي من خطر المعاناة من الاكتئاب.

- يعزز هذا الرجيم عمل القلب لأن اصنافه تحتوي على مضادات الاكسدة التي تحسن الدورة الدموية.



اتكنز

تعتبر هذه الحمية من طرق الرجيم الشائعة عالمياً ويمكن تطبيقها وفقاً لطريقتين.

1 اتكنز 20 وفي هذه الحالة يجب عدم تناول الكربوهيدرات.

2 اتكنز 40 ويسمح خلالها بتناول كمية قليلة من الكربوهيدرات. ويمكن تطبيقها على 4 مراحل.

المرحلة الاولى. يمكن تناول كمية منخفضة جداً من الكربوهيدرات اي 25 غ يومياً لا اكثر.

المرحلة الثانية. خلالها يمكن تناول كمية معتدلة من الكربوهيدرات اي ما لا يزيد عن 50 غ يومياً. وهذا ما قد يدفع الجسم الى حرق الغلوكوز.

المرحلة الثالثة. يمكن زيادة كمية الكربوهيدرات لتصل الى 80 غراماً يومياً. وفي هذه الحالة يجب ان تتوقف عملية خسارة الوزن.

المرحلة الرابعة. قد تصل نسبة الكربوهيدرات التي يمكن تناولها الى 100 غ. ومن الممكن البدء بالحفاظ على الوزن المثالي.



مقارنة بين الكيتو وأتكنز



من المهم معرفة الفرق بين اتكنز والكيتو من اجل اختيار احداهما كطريقة لخسارة الوزن الزائد.

- يعتبر نظام الكيتو اسلوب حياة يتم خلاله تغيير مصدر الطاقة. اما اتكنز فهو حمية مؤقتة تهدف الى خسارة الوزن خلال مدة قصيرة نسبياً.

- في المرحلة الاولى يتم خلال الحميتين اتباع نظام غذائي بنسب مكونات متعادلة تقريباً. ففي حال اعتماد حمية اتكنز يمكن مثلاً تناول من 20 الى 25 غ من الكربوهيدرات فقط يومياً وهو ما يساعد على حرق الدهون. اما عند تطبيق الكيتو فيجب تناول ما يوفر 2500 سعرة حرارية يومياً وهذا يعني انه يمكن استهلاك 30 غ من الكربوهيدرات.

- لا تتغير كمية الكربوهيدرات التي يمكن تناولها اثناء اتباع حمية الكيتو مع مرور الوقت. لكن حمية اتكينز تتيح لمن يتبعها زيادتها بعد المرحلة الاولى.

- يمكن خلال المراحل 2 و3 و4 من حمية اتكنز تناول من 25 الى 100 غ من الكربوهيدرات. اما نظام الكيتو فيقضي بالحصول على 80% من السعرات الحرارية عن طريق تناول الدهون وهو ما لا يعد امراً مهماً بالنسبة الى متبعي حمية اتكنز.

- يمكن من خلال تطبيق برنامج اتنكز الحصول على نتيجة خسارة وزن واضحة لكنها قد لا تستمر لمدة طويلة.

- يؤمن نظام الكيتو انقاص الوزن الى جانب فوائد صحية كثيرة. وبالحديث عن الفرق بين اتكنز والكيتو يرى الخبراء ان الاخيرة هي الافضل.



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