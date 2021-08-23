شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم ينقذ حياتك.. اعرف ماذا يحدث للرئة عند الإصابة بكورونا بعد اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن جامعة سانت لويس الأمريكية، عن أهمية الحصول على تطعيمات فيروس كورونا، من خلال أدلة علمية تم التوصل إليها من صور للأشعة السنية تكشف عن ماذا يحدث لرئة مرضى كورونا الذين سبق حصولهم على جرعة واحدة من اللقاح، مقارنة بالمرضى الذى أصيبوا بالعدوى ولم يتلقوا أية تطعميات سابقة.

وطبقا لتقرير نشر في صحيفة الاندبندنت، فإن الأشعة السينية التي أجريت لمريض سبق إصابته بفيروس كورونا، وكان قد سبق وحصل على لقاحات الفيروس فكان الرئة خالية من المخاط الأبيض الناتج عن العدوى الفيروسية لكورونا، ولم يحتاج المرضى الى النقل إلى وحدة العناية المركزة أو الوضع على أجهزة الإنعاش، وقد لا يعاني البعض من أي أعراض أو قد يشعرون وكأنهم مصابون بنزلة برد عادية، إلا الذين يعانون من نقص بالمناعة، فقد يتعرضون لمضاعفات نادرة.

وأظهرت الأشعة السنية لرئة المرضى الذين لم يتلقوا اية لقاحات لفيروس كورونا، عن وجود لون أيض يدل على تراكم إفرازات أو مخاط ناتج عن البكتيريا التي تسببها العدوى، كما قد يحتاجون الى أكثر من أجهزة أكسجين، فقد يحتاجون أيضا إلى الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعى أو التهيو الميكانيكية، كما أن الرئتين السليمة المليئة بالهواء تحتوي على المزيد من المناطق السوداء في صور الأشعة السينية.

وأوضح الخبراء بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن اللقاح يحميك من الإصابة بالمرض حقًا، لكنه لا يحميك من نقله إلى الأشخاص الأخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مؤخرًا إرشادات جديدة عن الأقنعة تطلب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ارتداء قناع مرة أخرى في الأماكن الداخلية العامة في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير.