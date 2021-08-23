شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند التوقف عن النشويات؟.. هتتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخبز والمكرونة والأرز أطعمة نشوية ولها العديد من العشاق، فهي رخيصة الثمن، وطعمها مميز، ونجد أن العديد من الأشخاص خلال العمل يلجئون لتناولهم لمثل هذا النوع من الأطعمة ويعرضهم لزيادة الوزن والعديد من المشاكل الصحية، ولذا عند التفكير في هذا الأمر، يجب عليك أن تعرف، ماذا يحدث في جسمك عند التوقف عن تناول النشويات؟. .قرار الانسحاب أو التقليل من تناول الأطعمة النشوية يعد من الأمور الجيدة لصحتك، وهذا ما ستتعرف علي حقيقته خلال هذا التقرير المنشور عبر موقع " healthcentral".

وأوضح التقرير، أن التوقف عن تناول الخبز والمكرونة والأرز تعد من الحيل الغذائية الجيدة للتخلص من الوزن الزائد، ونجد أن العديد من الأشخاص يقمون بإتباع هذا الأمر للحفاظ علي أوزنهم، بسبب التقليل في نسبة السعرات الحرارية المتناولة.

ولكن بعد التوقف بفترة قليلة عن تناول النشويات، ينزل الوزن بشكل ملحوظ، ونجد أن بعض الأشخاص يحصلون علي تحسن كبير في الصحة العامة، فيقل الشعور بالانتفاخ الذي يصاب البعض في البطن، وأيضا يزداد فرص التركيز ونشاط المخ والجسم بشكل ملحوظ.

وأضاف التقرير، أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول الخبز والمكرونة والأرز، يرتفع لديهم الشعور بالطاقة والحيوية، والقدرة علي الحركة بشكل أفضل نتيجة نزول الوزن وأيضا تناول الأطعمة الصحية.

وقدم التقرير العديد من البدائل الصحية لتناول الأرز والمكرونة والخبز أي النشويات، ولذا يمكنك تناول السلطة الخضراء، والبروتين الحيواني والنباتي أي الفول والعدس والحمص، وأيضا اللحوم الحمراء، والبيضاء كالدجاج والحمام والبط، وتناول الفواكه الغنية بالألياف، كالخيار والخس، ولذا تناول هذا النوع من الأطعمة للشعور بالشبع وتجنب تناول النشويات.