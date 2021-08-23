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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمنع طفلك من عمليات الشراء عبر الإنترنت والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021
أوصى خبراء المركز الأوروبي لحماية المستهلك بمدينة كيل الألمانية الآباء بمراقبة أنشطة أطفالهم على التطبيقات،
وذلك لتفادي ما يعرف بعمليات الشراء داخل التطبيق (In-App Purchases).
ويقدم الخبراء هذه التدابير لمنع الطفل من إجراء مثل هذه العمليات، التي قد تتسبب في نفقات غير مرغوب فيها:
- لا يجوز تخزين تفاصيل وبيانات البنك أو بطاقة الائتمان على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي للطفل.
- يمكن تنشيط قفل الطرف الثالث عبر مزود شبكة الهاتف المحمول. وبهذه الطريقة يمكن منع عمليات السحب غير المرغوب فيها عبر فاتورة الهاتف الجوال الشهرية.
- يمكن غالبا إلغاء تنشيط عمليات الشراء داخل التطبيق في إعدادات الهاتف الجوال أو يمكن حظرها باستخدام الحماية بكلمة مرور.
- يمكن أن يساعد استخدام البطاقة المدفوعة مسبقا كوسيلة للدفع في تتبع النفقات.
- توفر العديد من المنصات أنظمة حماية للأطفال. ويسمح هذا للآباء بإنشاء حسابات مستخدمين خاصة للأطفال.