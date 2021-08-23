شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة السيروتونين وأعراض الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيروتونين هو هرمون ينتجه الجسم يتيح التواصل بين خلايا الدماغ وغيرها من خلايا الجهاز العصبي، يساعد في تنظيم السلوك والذاكرة والمزاج، وتحدث متلازمة السيروتونين عند تناول أدوية تسبب ارتفاع مستويات هرمون السيروتونين في جسمك، مما يسبب ظهور أعراض منها ارتفاع ضغط فى التقرير التالى نتحدث عن أسباب وأعراض ومضاعفات وعلاجات متلازمة السيروتونين، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

ماهى أعراض متلازمة السيروتونين؟

-ارتفاع ضغط الدم.

- التعرق المفرط.

- رعشة.



أعراض متلازمة السيروتونين

- رعشة عضلية سريعة لا إرادية.

- تصلب العضلات.

- الأرق.

ماهى أسباب متلازمة السيروتونين؟

- تحدث متلازمة السيروتونين بشكل رئيسي نتيجة للتفاعلات الدوائية أو الاستخدام العلاجي أو الجرعة الزائدة المتعمدة.

- المعادن الأساسية وأدوارها في صحة الإنسان تشمل الأدوية الأخرى التي من المعروف أنها تعيق امتصاص السيروتونين.



السيروتونين

- التربتوفان هو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الدجاج والمكسرات والبذور والحليب.

ما مضاعفات متلازمة السيروتونين؟

- نوبات الصرع.

- فشل كلوي.

- غيبوبة.

- الموت.

طرق علاج متلازمة السيروتونين ؟

الحالات الخفيفة: يتم علاجها عن طريق التوقف عن استخدام عوامل هرمون السيروتونين ، ثم التخدير بالبنزوديازيبينات ومتابعة المرضى لمدة ست ساعات على الأقل.

الحالات المتوسطة: يتم علاجهم بمضادات السيروتونين مع مراقبة القلب للمريض.



علاج متلازمة السيروتونين

الحالات الشديدة: يتم علاجهم بشكل رئيسي في وحدة العناية المركزة بالتنفس الصناعى والتخدير الإضافي.