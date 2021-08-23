بيروت - نادين محمد - ما زلت اتذكر تجربتي مع نسف دهون البطن في ايام بعصير الشمام بفرح. والسبب انني تمكنت من خلالها من خسارة وزني الزائد في هذه المنطقة ومن الاحساس اثر هذا بالكثير من الارتياح. والخبر السار هو انه يمكن تطبيق هذه الطريقة بسهولة وانها لا تتطلب التوقف عن تناول الكثير من انواع الطعام. ولهذا انصح الكثيرات بتكرار تجربتي مع نسف الدهون في ايام بعصير الشمام.

فوائد عصير الشمام للتخسيس

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بدأت تجربتي مع نسف دهون البطن في ايام بعصير الشمام حين عرفت فوائد هذا المشروب.

- فهو اولاً يمنح الشعور بالانتعاش وخصوصاً في ايام الحر الشديد.

- يساعد على ترطيب الجسم.

- يعتبر خياراً مثالياً بالنسبة الى كل من ترغب في خسارة الوزن الزائد. ومن اسباب ذلك ان كل 100 غ من هذه الفاكهة يوفر 34 سعرة حرارية فقط.

- والاهم انه يوفر للجسم الكثير من المغذيات الاساسية والفيتامينات والمعادن.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة الفعالة.

- يعتبر مصدراً مهماً جداً للبوتاسيوم.

- يوفر تناوله للجسم فرصة التخلص من مشكلة احتباس الماء بسبب خصائصه المدرة للبول. وهذا يعني ايضاً انه يخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة ايضاً.

طريقة تحضير عصير الشمام لنسف الدهون

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بعد ان تعرفت على فوائد هذا العصير قررت تعلم طريقة تحضيره. وهي سهلة جداً حيث يمكن القيام بهذا في المنزل يومياً. وقد حرصت على تناول كوب منه خلال وجبات الفطور الصحية. كما تناولته في بعض الاحيان كوجبة خفيفة. وبالفعل كنت اشعر في كل مرة بالشبع وهو ما دفعني الى التوقف عن تناول السكريات والاطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية.

لا يحتاج تحضير وصفة مشروب او عصير الشمام الى وقت طويل او الى القيام بالكثير من الخطوات. كما ان الطريقة سهلة جداً واحب ان تتعلمها الكثيرات.

المقادير



نصف حبة تفاح والافضل ان يكون اخضر

حبتا دراق متوسطتا النضج

نصف حبة شمام غير ناضجة تماماً

الطريقة



1 من اجل تحضير هذه الوصفة قمت اولاً بغسل حبة التفاح وقطعها الى قسمين وتقشير احدهما وتقطيعه.

2 وضعت قطع التفاح في الخلاط.

3 كذلك قشرت الشمام والدراق وقطعت كلاً منهما الى قطع متوسطة الحجم.

4 اضفت الشمام والدراق الى التفاح وقمت بخلط المكونات جيداً حتى حصلت على مزيج متجانس.

5 وضعت المخفوق في الثلاجة وتركته لمدة 30 دقيقة تقريباً حتى يصبح بارداً. وبعد ذلك بات بإمكاني تناوله. وحرصت على تحضير الوصفة يومياً وعلى تناولها مع اتباع نظام غذائي متوازن وصحي. كذلك لم اتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً او ساعة 3 مرات اسبوعياً. كذلك ركزت على شرب الماء وعلى استهلاك ليتر ونصف منه يومياً. وهكذا تمكنت من الحصول على افضل نتيجة من خلال تجربتي مع نسف دهون البطن في ايام بتناول عصير الشمام. كذلك خسرت 3 كيلوغرامات في اسبوعين فقط.



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