8 أطعمة يجب أن تبتعد عنها إذا كنت تعانى من إرتفاع ضغط الدم

بيروت - نادين محمد -

أطعمة يجب ألا تأكلها أبداً إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فهي حالة تزداد فيها سرعة الدم داخل الأوعية الدموية إلى مستوى ينذر بالخطر ويضعف جدران الأوعية ويؤدي أيضاً إلى ضخ القلب بوتيرة أسرع، فيما يلي 8 عناصر غذائية يجب على الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم الاحتفاظ بها.

1. ملح

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عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم وعندما يزداد محتوى الصوديوم في نظامنا الغذائي، فإنه يخل بالتوازن الأيوني الدقيق لجسم الإنسان. ينتج عن هذا عدم قدرة الكلى على تصفية الدم بشكل صحيح لأن الدم يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. عندما لا تنتج الكلى البول المناسب، يزداد محتوى الماء في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وفقاً لأخصائي التغذية، يجب ألا يتجاوز تناول الصوديوم اليومي للفرد السليم، حتى لا يعاني من ارتفاع ضغط الدم، 1500 ملليجرام.

2-الشوربات المعلبة

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الشوربات المعلبة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لغناها بالصوديوم الذي يزيد من سرعة تدفق الدم.

3-اللحوم الباردة

اللحوم الباردة المصنعة تحتوي هذه اللحوم على كمية كبيرة من محتوى الصوديوم. يحتوي ما يقرب من 2 أونصة من اللحم البقري العادي على حوالي 600 ملليغرام من محتوى الصوديوم. عندما يقترن هذا اللحم البقري بمكونات أخرى لصنع شطيرة، فإن محتوى الصوديوم يصل إلى مستويات تنذر بالخطر.

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4-الوجبات الجاهزة الصينية

الوجبات الجاهزة الصينية هي المفضلة لدى الكثيرين إلا أنها مليئة بالصوديوم وتحتوي الوجبات الصينية على كمية كبيرة من الصلصات المعلبة بالإضافة إلى المكونات الأخرى الغنية بالصوديوم التي تسبب ارتفاع ضغط الدم.

5-البيتزا المجمدة

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تعتبر البيتزا المجمدة حلاً سريعاً عندما لا يتم طهي الغداء أو عندما نشعر بالكسل الشديد للحصول على شيء نأكله. ضعيها في الفرن وانتظري حتى تذوب الجبن وتتحول العجينة ومع ذلك، للحفاظ على البيتزا المجمدة، يتم استخدام كمية كبيرة من الملح. هذا التركيز العالي للصوديوم يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم ويسبب أمراض القلب المختلفة.

6- المخللات

المخللات عبارة عن خضروات مملحة ومحفوظة مغموسة بالزيت أو الخل و يتم تناول هذه المخللات كطبق جانبي بالإضافة إلى وضعها في العديد من السندويشات والبرجر ومحتوى الصوديوم المرتفع للغاية في هذه المواد المخللات يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم.

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7-المخبوزات

المخبوزات غنية بمحتوى السكر، وهذا السكر يتسبب أيضاً في ارتفاع ضغط الدم كما أنه فى شرائح الخبز والمعجنات والكرواسون يضاف الملح. يزيد هذا الملح من مستويات ضغط الدم بسبب زيادة مستوى الصوديوم في مجرى الدم.

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غنية بالكافيين مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

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