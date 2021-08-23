شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

يسعى العالم جاهداً لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 212 مليوناً و595 ألفاً و397 حالة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و444 ألفاً و648 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 190 مليوناً و210 آلاف و934 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت نيوزيلندا 35 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد الإصابات خلال التفشي الحالي إلى 107 حالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة كانت 33 إصابة في أوكلاند أكبر مدن نيوزيلندا وإصابتين في العاصمة ولنجتون.

وتخضع نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5.1 مليون نسمة لعزل عام صارم حتى منتصف ليل الثلاثاء مع اتساع تفشي المرض خارج المدينتين الرئيسيتين.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 21 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مقابل 32 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة محلية. وتم في اليوم السابق تسجيل 4 إصابات ناجمة عن عدوى محلية.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 16 نزولاً من 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94652 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

قالت وزارة الصحة المصرية، يوم الأحد، إنها سجلت 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات مقابل 173 إصابة و9 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 286352 من ضمنهم 235864 حالة تم شفاؤها، و16671 حالة وفاة".

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية تسجيل 1418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 237 ألفاً و782 حالة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2222 حالة.

كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير/شباط الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 25.91 مليون شخص، أي نحو 50.5% من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 11.56 مليون شخص على جرعتي اللقاح، وفقاً للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أعلنت الحكومة الهندية تسجيل 25072 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما يعد أدنى مستوى للإصابات منذ 160 يوماً.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 389 وفاة. وأضافت أنه بذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالهند إلى 32.45 مليون حالة وعدد الوفيات إلى 434756.

نشرت السلطات الفيتنامية قوات الجيش، الإثنين، في شوارع مدينة هوشي منه للمساعدة في فرض عزل عام في المركز التجاري للبلاد والذي أصبح بؤرة أسوأ انتشار لفيروس كورونا حتى الآن خلال الجائحة.

وبدأت عمليات شراء محمومة في متاجر السوبر ماركت في المدينة التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة في مطلع الأسبوع قبل بدء سريان العزل العام الصارم، الإثنين، ومنع السكان من مغادرة منازلهم.

ويأتي أصعب أمر شهدته فيتنام حتى الآن وسط ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات.

وقال شهود وصور نشرت في وسائل الإعلام الحكومية إن الجنود قاموا، الإثنين، بفحص تصاريح السكان في الشوارع وتوزيع الطعام.

وبدأت المدينة في فرض قيود على الحركة وائل الشهر الماضي لكن الإصابات استمرت في الارتفاع بعد أن قالت السلطات إنه لم يكن هناك تطبيق صارم بما فيه الكفاية للقيود.

وقالت وزارة الصحة إن المدينة سجلت في المجمل 176 ألف إصابة بكوفيد-19 و6670 حالة وفاة أي نصف إجمالي الإصابات في فيتنام و80 في المئة من الوفيات.