صحة ورشاقة

تصوير غزو فيروس كورونا لخلايا الدماغ

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير غزو فيروس لخلايا الدماغ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة اختراق لخلايا دماغ خفاش.

 

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو يبيّن تسلل الفيروس لخلايا الدماغ "بشكل عدواني".

 

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مقطع الفيديو سجلته كل من صوفي ماري إيتشر وديلفين بلاناس، ولقد لقيتا إشادة كبيرة خلال مشاركتهما في "مسابقة نيكون الدولية للعالم الصغير"، الخاصة بالتصوير من خلال المجهر الضوئي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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