شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخس من غير ما تعمل دايت.. نام كويس وكُل خضار وفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة التى تؤثر على الصحة وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة ومنها مرض السكر والقلب، وهنا يتبع البعض الرجيم القاسى من أجل إنقاص الوزن ولكن قد لا تكون الطريقة المفضلة لدى البعض لذلك يقدم الخليج 365 بعض الطرق لانقاص الوزن دون رجيم وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday:

طرق لإنقاص الوزن بدون دايت أو ريجيم

1- ينصح بتجنب تناول الاطعمة التى تحتوى على دهون وزيوت كثيرة، واستبدالها بالزيوت الصحية الخفيفة ومنها زيت الزيتون.

2-الابتعاد عن المشروبات الغازية وذلك لأنها تحتوى على كمية عالية من السكريات واستبدالها المشروبات الطبيعية مثل العصائر الخالية من السكر.

3-الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتاينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما انه يحد من زيادة الوزن.

4-ممارسة التمارين الرياضية من أهم الطرق التى ينصح بها لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، من الممكن ممارسة التمارين الرياضية سواء بالمشى أو ركوب العجل أو الذهاب لصالات الجيم.

5-النوم بعدد ساعات كافية وينصح بالنوم مبكرا وتجنب السهر، فيعمل ذلك على انقاص الوزن وعدم تناول الطعام فى الساعات الاخيرة من اليوم.

6- تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د ، حيث يشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة .

7-ابتعد عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة، فهو من أبرز الاشياء التى تعمل على زيادة الوزن.

8- الابتعاد عن تناول الفواكه التى تعمل على زيادة الوزن ومنها " المانجو، التين، العنب".