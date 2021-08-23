شكرا لقرائتكم خبر عن فى مراحل عمره المختلفة.. علامات تدل على اصابة طفلك بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوحد من الاضطرابات التى يعانى منها بعض الأطفال وتؤثر على قدراتهم ونموهم وتعاملهم مع الأخرين، يختلف عمر تشخيص التوحد وشدة العلامات المبكرة للتوحد بشكل كبير، حيث يظهر بعض الأطفال تلميحات في الأشهر الأولى من حياتهم و في حالات أخرى تصبح السلوكيات واضحة في سن الثانية أو الثالثة.

وحسب ما ذكره موقع WEBMED لا تظهر كل العلامات على الأطفال المصابين بالتوحد، فقد يشير ما يلي إلى أن طفلك معرض لخطر الإصابة باضطراب طيف التوحد إذا أظهر طفلك أيًا مما يلي ، فاطلب من طبيب الأطفال إجراء تقييم على الفور:

فى سن الـ 6 شهور

ابتسامات قليلة أو معدومة والاتصال بالعين .

بعمر 9 شهور

مشاركة قليلة أو معدومة للأصوات أو الابتسامات أو تعبيرات الوجه الأخرى

بعمر 12 شهرًا

القليل من الثرثرة أو عدم الثرثرة، القليل من الإيماءات ذهابًا وإيابًا أو عدم وجودها مثل الإشارة أو العرض أو الوصول أو التلويح.

بعمر 16 شهرًا

كلمات قليلة جدا أو لا توجد كلمات.

بعمر 24 شهرًا

عدد قليل جدًا أو معدوم من العبارات ذات المعنى المكونة من كلمتين .

في أي عمر اخر

1:فقدان الكلام المكتسب سابقًا أو المهارات الاجتماعية.

2:عدم ملامسة العين.

3:التفضيل المستمر للعزلة.

4:صعوبة فهم مشاعر الآخرين.

5:تأخر تطور اللغة.

6:التكرار المستمر للكلمات أو العبارات.

7:مقاومة التغييرات الطفيفة في الروتين أو البيئة المحيطة.

8:السلوكيات المتكررة (الخفقان ، التأرجح ، الدوران ، إلخ.)

9:ردود فعل غير عادية ومكثفة للأصوات والروائح والأذواق والقوام والأضواء و / أو الألوان.

وفى حالة تأكد اصابة طفلك بالتوحد ينصح بالمتابعة مع أخصائى التخاطب وتعديل السلوك مع الاهتمام بميوله ومهاراته فمن الممكن أن يكون طفل التوحد موهوب وبطل رياضى.